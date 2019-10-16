Gençlere video izleme sınırlaması
Çin’de gençlerin internet üzerinden video izleme bağımlılığının azaltması amacıyla içerik üreticileri platformda video izlemeye sınır getiriliyor.
Çin İnternet İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, canlı video yayımlayan çevrimiçi platformlarda gençlerin daha az vakit geçirmesini sağlamak amacıyla “süre ve işlev sınırı” getirili yor. Ülkenin önemli video yayın platformları “Souhu Video”, “Baidu Video” başta olmak üzere 53 içerik sağlayıcı platform, aplikasyonlara “genç modu” getirecek.
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