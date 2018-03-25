'Gençken dinlediğimiz şarkılar müzik zevkimizi belirliyor'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'Gençken dinlediğimiz şarkılar müzik zevkimizi belirliyor'
GeriDünya 'Gençken dinlediğimiz şarkılar müzik zevkimizi belirliyor'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
BBC Türkçe
25.03.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

'Gençken dinlediğimiz şarkılar müzik zevkimizi belirliyor'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Gençken dinlediğimiz şarkılar müzik zevkimizi belirliyor'

ABD basınında yayımlanan bir araştırma, gençken dinlediğimiz şarkıların yetişkinlikteki müzik zevkimizi belirlediğini ortaya koydu.

 

Ekonomist ve çok satan 'Herkes Yalan Söyler: Büyük Veriler, Yeni Veriler ve İnternet Gerçekten Kim Olduğumuzla İlgili Ne Söyleyebilir' kitabının yazarı Seth Stephens-Davidowitz, internet üzerinden müzik dinleme platformu olan Spotify'daki dinleyicilerin müzik zevkleri ile yaşları arasındaki bağlantıyı, şarkı listeleri üzerinden analiz etti. 

Spotify'ın sağladığı veriler belirli yaştaki kadın ve erkeklerin şarkıları ne sıklıkta dinlediğini gösterdi.

Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan araştırma ile ilgili Stephens-Davidowitz, "Kalıplar ortadaydı. Bir şarkının ne kadar popüler olacağının doğum tarihiyle ilişkisi var" diyor.

Analize göre, Radiohead'in Creep şarkısı 38 yaşındaki erkekler arasında popülerlikte 164'üncü sırada. Ancak 10 yıl önce ya da 10 yıl sonra doğanlar arasında ilk 300'e giremiyor.

1993 yılında şarkı yayınlandığı zaman, şu an 38 yaşında olan erkekler 14 yaşındaydı.

Janet Jackson'ın That's The Way Love Goes şarkısının 35 yaşındaki kadınlar arasında da ilgiyle dinlendiği belirtiliyor. Bu kadınlar, şarkının çıkış tarihinde 11 yaşındalardı.

Kadınlar için 11 ile 14, erkekler için 13 ile 16 arası dinlenilen şarkılar belirleyici

Stephens-Davidowitz, "Erkeklerin yetişkinlikteki müzik zevklerini oluşturma açısından en önemli yaş aralığı 13 ila 16. Kadınlar içinse bu 11 ila 14" diyor.

Stephens-Davidowitz'e göre 20'lerin başında dinlenen şarkılar ise yetişkinlikteki müzik zevkini ergenlik döneminin ancak yarısı kadar etkiliyor.

İngiliz Times gazetesine konuşan İngiltere'deki Keele Üniversitesi'nde müzik psikolojisi derslerini veren öğretim üyesi Alexandra Lamont, gençlik yıllarında müzik zevkinin gelişmeye başladığına ve bu dönemde müziğin insan hayatında büyük yer kapladığına dikkat çekiyor.

"Çocukken, kulaklarımız açıktır ve pek çok farklı şeyi beğeniriz. Ergenlikte ise kulaklarımız kapalıdır ve bir müzik türüne bağlıyızdır ve müzik bizim çok önemlidir" diyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Gençken dinlediğimiz şarkılar müzik zevkimizi belirliyor'

Yunanistan'dan Türkiye'ye sert sözler!

Son dakika... İspanya'nın aradığı Katalan lider yakalandı

Sırbistan'da imama çirkin saldırı