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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
10.05.2018 - 08:25, Son Güncelleme:

Genç Türk tenor İtalya'da operayı meydanlara taşıyor

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Genç Türk tenor İtalya'da operayı meydanlara taşıyor

Roma'nın saygın opera evi Teatro dell'Opera'da bugünlerde genç bir Türk tenor sahne alıyor. Samsun'da büyüyen ve lisedeyken Türk sanat müziğine ilgi duymaya başlayan 26 yaşındaki Murat Can Güvem, Teatro dell'Opera'nın, operayı şehrin kenar mahallelerine taşıyan OperaCamion projesinde yer alıyor.

Roma Belediyesi ile Teatro dell'Opera'nın işbirliğinde 2 sene önce başlatılan OperaCamion projesi, operayı şaşaalı salonlardan çıkarıp meydanlara indiriyor.

OperaCamion projesi kapsamında Roma'nın kenar mahallelerine ve çevredeki kasabalara, kamyonla opera sahnesi taşınıyor. Operaya gidemeyenlerin ayağına operayı götüren bu mobil sahne, operanın "elitist" algısına zıt bir sahne ve kostüm tasarımıyla da mahallelilerin kendilerini yabancı hissetmemesini sağlamaya çalışıyor.

Murat Can Güvem de bu proje kapsamında Sevil Berberi ve Don Giovanni operalarında Roma ve çevresindeki meydanlarda sahne aldı. Güvem'in Don Ottavio'yu canlandırdığı Don Giovanni prodüksüyonu, bugünlerde ise meydanlarda değil, Teatro dell'Opera'ya ait Teatro Nazionale salonunda sahneleniyor.
Gelecek Pazar gününe kadar sürecek olan temsillerden biri sonrası konuştuğumuz Murat Can Güvem OperaCamion projesini, "Projenin asıl amacı hiç opera görmemiş insanları çekmek. İnsanlar çimenlere oturarak ya da sandalyesini alıp meydanlara gelerek opera izliyor" diye anlatıyor.

26 yaşındaki Güvem, Ankara'da doğduktan sonra Samsun'da büyümüş ve burada liseye devam ederken Türk sanat müziğiyle ilgilenmeye başlamış. Tam da bu sırada Samsun'da bir opera evi açılmış.

Genç Türk tenor İtalyada operayı meydanlara taşıyor

Güvem, "bir diploma sahibi olabilmek için" İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'ne girse de Samsun'daki bu opera evine de gidip gelmeye, özel derslerle kendisini geliştirmeye başlamış. Sonunda üniversitenin 3. sınıfındayken bir master-class için İtalya'ya gelmiş.

Roma'da kendisini dinleyen eğitmenlerin sesinin kalitesini beğenmesi üzerine de kariyerine bu yolda devam etmeye karar vermiş.

Murat Can Güvem, kamyonla operayı şehir dışına taşıma projesinin amacının "hiç opera görmemiş insanları çekmek" olduğunu söyledi.

Üniversiteyi bitirmek için Türkiye'ye dönüp mezun olduktan sonra da tekrar Roma'ya gelmiş. Halen Roma'nın en prestijli müzik okullarından Santa Cecilia Akademisi'nde eğitim alıyor. Bu sırada da Verona'dan Bari'ye ve Sicilya'ya kadar birçok İtalyan kentinde sahne almış.

Geçen Ocak ayında da Roma'daki Teatro dell'Opera'nın genç yetenekler için açtığı bir yarışmada 900 kadar katılımcı içinden seçilen 18 kişinin arasına girmeyi başararak "Fabrika, Genç Sanatçılar Programına" katılmış.

18 ay devam edecek olan programla, İtalya genelinden ve yurtdışından gelen yeni yeteneklere uluslararası çapta kariyer fırsatları yaratılması amaçlanıyor.

Murat Can Güvem, gelecek için hayallerini anlatırken de "Benim en genel amacım bu işte en üst noktaya ulaşmak. Bu üst noktayı nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum ama dünyanın çeşitli 'A plus' sahneleri var, bu sahnelerde boy göstermek en büyük hayallerimden biri. Bu La Scala olabilir, Metropolitan olabilir, Royal Opera House olabilir. Ve şu ana kadar da bu yolda adımlar attığıma inanıyorum, Roma'da Teatro dell'Opera da güzel bir adım, buraya ulaşmak da beni çok mutlu etti" diyor.

 

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