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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
09.08.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Genç kadınlara şampuan şişesiyle tuzak kurdu! Porno sitelerde yayınlamış

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Genç kadınlara şampuan şişesiyle tuzak kurdu! Porno sitelerde yayınlamış
Fotoğraf: Arşiv

Yeni Zelanda'da bir kişi, şampuan şişelerine gizlediği gizli kamerayla 34 kadını duş alırken kaydedip, videoları porno sitelerde paylaştığını itiraf etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, polis Aralık 2017 ile Şubat 2018 arasında çekilmiş toplam 210 gizli kayda ulaştı. Kuzey Adası'nda yaşanan olay, polisin operasyonuyla ortaya çıktı. Çoğu 30 yaşından genç onlarca kadın, zanlının konuk evi olarak işlettiği odalarda kalırken, duşa bir kamera yerleştirildiğinden habersizdi.

Şampuan şişelerine yerleştirilen kamera, uzaktan kumanda edilebiliyor, zanlı böylece kadınların omuz ve dizleri arasını kayda alıyordu. Bazı videolarda kadınların yüzleri de görüntüye giriyordu. Gece olduğunda şampuan şişelerinden kamerayı çıkartan zanlı, cihazdaki görüntüleri de bilgisayarına yüklüyordu. Bu görüntüleri daha sonra bir porno sitesinde paylaşan adam, takipçilerden yeni videolar koyması için destek mesajları bile istedi. Kadınların mesleklerinden etnik kimliklerine birçok kişisel bilgi, videoların altında ifşa edildi.

Zanlı, videoları paylaşırken bu kadınları ne gibi eylemlerle istismar etmek istediğini, özel hayatın gizliliği hakkını da nasıl ihlal ettiğini açık açık anlattı. "Duş pornosunun" arkasındaki adam, Şubat ayında tutuklandı. Polis, kadınların her birine ulaştı, gizlice çıplakken videolarının çekildiğini, porno sitelerde paylaşıldığını anlattı. Kadınlar, öğrendikleri karşısında şok olduklarını ve aşağılanmış hissettiklerini söyledi. Polis videoların tamamını da yok etti.

34 KADIN KURBAN BELİRLENDİ, GÖZLER EKİM AYINDA

Avukatı, karısının sağlık durumu nedeniyle adamın isminin gizli tutulmasını isterken, mahkeme, "Burada en mahrem görüntüleri tüm dünyayla paylaşan 34 kadından bahsediyoruz" sözleriyle bu talebe tepki gösterdi. Nihayetinde yargıç, mahkeme kadının sağlık durumu netleşene kadar adamın kimliğinin gizli kalmasına karar verdi. Zanlı, 69 farklı suçunu itiraf etti. Sakıncalı yayınlar üretmek ve mahrem görüntü kaydetmek de bunlar arasında. Bu suçlardan bazıları 14 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Mahkeme, kararını Ekim ayında verecek.

 

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