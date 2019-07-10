‘Gemisi’ Datça’da Jeff Bezos nerede
Dünyanın en zengin iş insanı, Amazon’un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos’un süper lüks yatı ‘Flying Fox’, Marmaris Selimiye’den sonra dün de Datça açıklarında demirledi. Ancak şu ana kadar Bezos ne Muğla’da ne de Datça’da Türkiye’ye ayak basmadı. Zengin iş insanının yatta olup olmadığı henüz bilinmiyor. Datça Belediyesi ise dün Twitter hesabından olaya esprili bir şekilde yaklaştı ve “Yarın çaya gelmek istedi, bilemiyoruz” mesajı attı.
İKİ HELİKOPTER PİSTİ VAR
Süper lüks yatın Muğla kıyılarından sonra rotasının Süveyş Kanalı’nı takip ederek Mısır, Yemen ve Umman olduğu öğrenildi. Almanya’da 2106 yılında üretilen ‘Flying Fox’ isimli yat, 136 metre uzunluğunda, 22,5 metre genişliğinde. 12 metrelik yüzme havuzuna sahip yatta iki de helikopter pisti bulunuyor. 11’i VIP olmak üzere 36 kamaralı yatta 22 misafir ve yaklaşık 50 mürettebat konaklıyor.
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