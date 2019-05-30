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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.05.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

Gemi geldi... Kriz yolda

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Gemi geldi... Kriz yolda

Kanada'nın 2013-2014 yıllarında Filipinler'e yasa dışı şekilde, konteynerlerle gönderdiği çöpü geri götürecek kargo gemisinin Filipinler'e ulaştığı bildirildi.

Filipinler'in kuzeyindeki Subic Koyu bölge yöneticisi Wilma Eisma, kargo gemisinin, 69 konteyner Kanada çöpünü toplamak ve geri götürmek için limana yanaştığını belirtti.

Eisma, çöplerin bu gece gemiye yüklenmeye başlanacağını ve daha sonra Kanada'ya doğru yola çıkacağını ifade ederek, "Dünyaya, çantada keklik olmadığımız şeklinde mesaj gönderdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumu memnuniyetle karşılayan çevre aktivistleri, Subic Koyu'ndan küçük bir tekneyle denize açılarak, "Filipinler çöp boşaltma yeri değildir" yazılı pankart açtı.

Gemi geldi... Kriz yolda

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, 22 Mayıs'ta basına yaptığı açıklamada, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, yetkililere, çöpün Kanada'ya taşınması için özel bir nakliyat şirketi aramaları talimatını verdiğini belirtmişti.

Gemi geldi... Kriz yolda

Çöp nakliyat masrafının Filipinler tarafından üstlenileceğini bildiren Panelo, Kanada'nın kabul etmemesi halinde çöplerin, ülke kara sularına bırakılacağını söylemişti.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÇÖP KRİZİ

Kanada'dan Filipinler'e 2013-2014 yıllarında gemiyle gönderilen konteynerlerde geri dönüşüme uygun plastik yerine binlerce ton evsel atık olduğu ortaya çıkmıştı. Filipinler'de 2016 yılında atığın, masrafını alıcının karşılayacağı biçimde Kanada'ya geri gönderilmesi yönünde mahkeme kararı alınmıştı.

Filipinlerden Kanadaya çöp yüzünden savaş tehdidi
Filipinler'den Kanada'ya çöp yüzünden savaş tehdidi

Duterte, geçen ay konuyla ilgili "Kanada'ya yelken açıp çöplerini oraya atacağı"nı söylemiş ve bu ülkeye savaş açabileceği tehdidinde bulunmuştu.

ÜLKEYE GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Filipinler'in 2014'te gemiyle ülkeye getirilen çöpün geri alınması için Kanada'ya tanıdığı sürenin 15 Mayıs'ta dolması üzerine, Filipinler'in Ottawa Büyükelçisi geri çağrılmıştı.  Filipinler Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr, Kanada'daki büyükelçinin ve konsolosların geri çağrıldığını belirterek, "Kanada, bu konuda tanınan son süreyi kaçırdı. Çöp oraya götürülene kadar Kanada'da diplomatik varlığımız azaltılmış biçimde sürecek." demişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ay başında yaptığı açıklamada, ülkesinin konuyla ilgili Filipinli yetkililerle sıkı bir çalışma içinde olduğunu ve kısa sürede bir çözüme ulaşmayı umduğunu söylemiş ancak bir zaman dilimi belirtmemişti.

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