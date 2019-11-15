Gazze’de kırılgan ateşkes
İSRAİL’in Gazze’deki İslami Cihad komutanlarından Baha Ebu’l Ata’nın evine salı gecesi saldırı düzenlemesiyle başlayan ve karşılıklıklı saldırılarla süren gerilimde dün sabaha karşı ateşkes sağlandı.
Saldırılarda sekizi çocuk 34 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinliler, çatışmaların sona ermesi öncesi İsrail’in düzenlediği hava saldırısında 8 kişilik bir ailenin tüm fertlerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Mısır aracılığıyla varılan ateşkesten sonra bölgede tansiyonun hala yüksek olduğu belirtiliyor. Ateşkesten saatler sonra abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail tarafına 5 roket atıldığı bildirildi. İsrail ordusu iki roketin “Demir Kubbe” hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
BATI ŞERİA KARIŞTI
Öte yandan İsrail askerleri, Gazze saldırılarını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen gösteriye müdahale etti. Sağlık ekipleri, İsrail askerlerinin buradaki müdahalede gözyaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını aktarırken, Filistinli gençlerin de taşlarla karşılık verdiğini kaydetti.
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