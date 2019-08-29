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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
29.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gazze’de alarm

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Gazze’de alarm

Gazze Şeridi’nde önceki gece iki ayrı polis noktasında yaşanan patlamada 3 polis yaşamını yitirdi. İçişleri bakanlığı acil durum ilan etti. Fail olarak terör örgütü DEAŞ’a yakın bir radikal grup üzerinde duruluyor.

İSRAİL’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin batısındaki iki ayrı polis kontrol noktasında önceki gece meydana gelen patlamada üç polis hayatını kaybetti. Bombalı saldırılar üzerine Filistinli Hamas’ın kontrolündeki Gazze’de içişleri bakanlığı acil durum ilan etti. Fransız AFP haber ajansına konuşan görgü tanıkları iki saldırının da motosikletli intihar eylemcileri tarafından düzenlendiğini açıkladı. Ancak Hamas yetkilileri bu iddiaları doğrulamadı. AFP ajansının aktardığına göre soruşturmaya yakın bir kaynak, saldırılarla ilgili olarak terör örgütü DEAŞ’a yakın bir Selefi hareket üzerinde durulduğunu belirtti.

Patlamaların arkasında kimin olduğuna ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmazken, yerel basındaki iddialara göre patlamalarla bağlantısı olabileceği şüphesiyle çok sayıda kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Öte yandan sağlık bakanlığının patlamaların ardından yaptığı yazılı açıklamanın aksine içişleri bakanlığının patlamaların arkasında İsrail’in olduğu yönündeki iddialara yer vermemesi dikkati çekti. Gazze’deki sağlık bakanlığı önceki gece meydana gelen ilk patlamanın ardından yaptığı yazılı açıklamada saldırıdan İsrail’i sorumlu tutmuş, İsrail ise bu suçlamayı reddetmişti.

‘GÜVENLİK KIRMIZI ÇİZGİ’

Filistinlilerin güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, “İşgalcilerin Gazze’de savaş ile gerçekleştiremediğini, hiç kimse bu tür şüpheli bombalamalar yaparak gerçekleştiremez” değerlendirmesinde bulundu. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FHKC) yazılı açıklamasında da saldırılar şiddetle kınanarak, Gazze’de güvenlik güçlerine her türlü tedbiri alma çağrısı yapıldı.

HENİYYE’DEN AÇIKLAMA

Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze’nin batısındaki patlamalarla ilgili, “Gazze’nin tüm komploların üstesinden geleceği” değerlendirmesinde bulundu. Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, patlamaların ne boyutta olursa olsun kontrol altına alınacağını, güvenlik güçlerinin her türlü koşulun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu ifade etti. İsmail Heniyye, patlamalarla ilgisi olanların bulunacağından emin olduğunu da kaydetti.

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