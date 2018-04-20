Gazze isyanında 4’üncü cuma
Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinli, 30 Mart’tan bu yana devam eden “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterileri kapsamında dün de sınırda toplanarak İsrail işgalini protesto etti.
Filistinliler, gösteri için hazırladıkları uçurtmaları uçururken, cuma namazını da sınır bölgelerinde kıldı. Göstericilere İsrail askerlerinin müdahalesi ise sert oldu.
İKİ CAN KAYBI
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün iki göstericinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. 30 Mart’tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 37’ye yükseldi.
İSRAİL TEHDİT ETTİ
İsrail ordusu, “Gazze Halkına” başlığıyla havadan attığı bildirilerle Gazzelileri, “sınıra yaklaşmamaları” uyarısında bulunuldu. Bildiride, “Askerlerimiz, her türlü saldırıyı önlemek için her şeyi yapacaktır” dendi. Filistinliler, Toprak Günü’nün 42’nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden halkın üzerine ateş açıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle