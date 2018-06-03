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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.06.2018 - 02:24, Son Güncelleme:

G7'nin 6 ülkesi ve AB'den ABd'ye vergi tepkisi

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G7'nin 6 ülkesi ve AB'den ABd'ye vergi tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ithal çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük vergisi uygulamaları, G7 üyesi ülkelerden de tepki gördü.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş 7 ülkeden oluşan G7 Grubu'nun, Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Whistler kentinde 3 gün süren Maliye Bakanları Toplantısı sona erdi.

Toplantıya başkanlık eden Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau yaptığı açıklamada, grubun ABD dışındaki altı üyesi ile AB temsilcisinin, Trump'ın ABD ticaret eylemleri konusundaki uygulamalarından "endişe ve hayal kırıklığı" duyduğunu açıkladı. Bakan Morneau, açıkladığı toplantı ortak bildirisinde grubun altı üyesi ile Avrupa Birliği'nin ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı birleştiğini belirtti.

Washington'a çağrıda bulunarak, tarifelerin uygulanmasını geri çekmesini isteyen Bill Morneau, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den de 8-9 Haziran tarihleri arasında Kanada'da yapılacak olan G7 Liderler Zirvesi'nden önce mesajlarını Başkan Trump'a iletmesini istedi.

DÖNEM BAŞKANLIĞI KANADA'YA GEÇTİ
Avrupa Birliği'nin de temsil edildiği G7'nin dönem başkanlığı, 1 Ocak 2018 itibarıyla bir yıllığına İtalya'dan Kanada'ya geçti. G7 dönem başkanı olarak Kanada, 8-9 Haziran'da Quebec eyaletinin Charlevoix kasabasında 44. G7 Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliği yapacak. Charlevoix kasabasındaki G7 Liderler Zirvesi, Kanada'nın ev sahipliğini yaptığı altıncı zirve olacak. 1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014’te Rusya’nın Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılmasının ardından G7 olarak anılmaya başlanmıştı. Kanada ile Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor.

ABD Başkanı Trump'ın başkan olarak Kanada'ya ilk ziyaretini gerçekleştireceği G7 Liderler Zirvesi’nin, Trump yönetiminin çelik ve alüminyum üzerindeki ağır gümrük vergileri nedeniyle adeta bir ticaret savaşına sahne olacağı ileri sürülüyor. Grubun altı üyesi ile Avrupa Birliği’'nin, ABD'nin yeni tarifelerine karşı birleşmesinin, zirveden çıkacak kararlara nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

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