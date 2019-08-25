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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.08.2019 - 22:42, Son Güncelleme:

G-7 Zirvesi'nde yeni gelişme! Anlaşma sağlandı

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G-7 Zirvesi'nde yeni gelişme! Anlaşma sağlandı

Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmelerde bulunan Japonya Başbakanı Abe Şinzo, eylülde iki ülke arasında ticaret anlaşması imzalanacağını bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe ve Trump arasındaki ikili görüşmenin sonucunda, Japonya ile ABD arasında eylülde ticaret anlaşması imzalanması ve Kuzey Kore ile ilişkilerde iş birliğinin önemi gibi konularda mutabakat sağlandı.

Abe, iki ülke ekonomisi için de çok büyük bir artı olacağını kaydettiği ticaret anlaşmasının parçası olarak ABD'den ilave mısır satın alınacağını belirtti.

Eylül sonunda düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde anlaşmanın gerçekleşmesini hedeflediklerini belirten Abe, anlaşmaya dair son ayrıntıların da o zamana kadar tamamlanacağını kaydetti.

G-7 Zirvesinde yeni gelişme Anlaşma sağlandı



Abe ayrıca, dün Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi'ne iki kısa menzilli füze fırlatan Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğini anımsatarak Trump'la Güney Kore ile Kuzey Kore konusunda iş birliği yapılması konusunda da mutabakata vardıklarını söyledi.

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