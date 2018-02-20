Fransa’nın iştahı kaçtı... Meyvede sebzede zehir

ÇEVREYİ korumak için mücadele eden Generations Futures adlı dernek, Fransa’da marketlerde satılan, organik olmayan 19 meyve ve 33 sebze üzerinde yaptığı pestisit oranı araştırmasının raporunu yayımladı. Buna göre, genel olarak meyvelerin yüzde 72.6’sı ve sebzelerin yüzde 40’ı böcek zehrinde de kullanılan pestisit içeriyor.

Raporda, meyvelerin arasında üzümlerin yüzde 89’unda, mandalinaların yüzde 88,4’ünde ve kirazların yüzde 87.7’sinde pestisit bulunduğu ifade edilirken, erik, kivi ve avokadoların pestisitin en az oranda tespit edildiği meyveler arasında yer aldığı bilgisi verilirdi.

Sebzelerin arasında kerevizlerin yüzde 84’ünün, taze otların da yüzde 74.5’inin pestisit içerdiği kaydedilen raporda, mısır ve kuşkonmazda bu oranın daha düşük olduğu belirtildi.

Raporda, Fransız hükümetine, tarımda pestisit kullanımının önlenmesi çağrısında bulunuldu.

Fransa’da 2016’da meyve ve sebzelerde çıkan pestisit oranı ortalama yüzde 40 düzeyindeydi.