Fransa’dan yeni genişleme planı
Son dönemde “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” mesajı vererek İttifak’ın işlevini sorgulayan bir tavır takınan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şimdi de Avrupa Birliği genişleme sürecinin kurallarını değiştirme peşinde.
FRANSA tarafından hazırlanarak üye ülkelere dağıtılan bir çalışma belgesinde, genişlemenin kademeli olması, kuralların sıkılaştırılması ve geri çevrilebilir bir yöntem izlenmesi öneriliyor. Müzakere halinde olan bir ülke olmasına rağmen Türkiye’den tek kelimeyle bile bahsedilmeyen belgedeki unsurların kabul edilmesi, genişleme sürecini şimdikinden daha uzun bir hale getirebilir. Kaydettikleri tüm ilerleme ve Brüksel tarafından verilen sözlere rağmen Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un AB ile üyelik müzakerelerine başlamasını bloke eden Fransa lideri Emmanuel Macron’un yeni önerisi, müzakere sürecinin arka arkaya 35 başlık açılması yerine, belli başlıkları gruplar halinde toplayan yedi aşamada gerçekleştirilmesine dayanıyor. Bu yöntemle aday ülkelerin belli bir yol haritasını izlemelerinin sağlanması ve bir kademedeki yükümlülükleri yerine getirmeden ikinci aşamaya geçmelerinin engellenmesi hedefleniyor. Fransa, ilk adım olarak 23’üncü (Yargı ve Temel Haklar) ve 24’üncü (Adalet, Özgürlük ve Güvenlik) başlıkları aynı çatı altında toplayan Hukukun Üstünlüğü, Temel Haklar, Adalet ve Güvenlik aşamasının geçilmesini istiyor. Geçilen her aşama karşılığında ise aday ülkelere bazı
AB program ve politikaları ile mali desteklere erişim sağlanması Fransa’nın planının unsurları arasında.
KADEMELİ VE ORANTILI CEVAP
Öneriye göre hukukun üstünlüğü ve temel haklar tüm aşamalarda korunması gereken unsurlar olacak ve bu alanlardaki olası bir gerileme aday ülkeyi süreçte ilerlememe riskiyle karşı karşıya bırakacak. AB, aday ülkedeki gerilemeye kademeli ve orantılı olarak cevap verebilecek. AB’nin alacağı önlemler sağlanan çıkarların askıya alınmasından sürecin tamamen askıya alınmasına kadar yayılabilecek.
SON KOMİSER DE ONAY ALDI
Aralık başında göreve başlaması öngörülen Ursula Von Der Leyen liderliğindeki yeni Avrupa Birliği Komisyonu’nda genişleme dosyasından sorumlu olacak Macar Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) ilgili komisyonundan onay aldı. Türkiye konusunda verdiği dengeli mesajlarla dikkat çeken Varhelyi, kapsamlı diyalogdan ve ilişkilerin geleceği konusunda tüm unsurların dikkate alınmasından yana. Yeni Komisyon için AP oylamasının 27 Kasım’da yapılması öngörülüyor.
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