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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
19.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fransa’dan yeni genişleme planı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Fransa’dan yeni genişleme planı

Son dönemde “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” mesajı vererek İttifak’ın işlevini sorgulayan bir tavır takınan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şimdi de Avrupa Birliği genişleme sürecinin kurallarını değiştirme peşinde.

FRANSA tarafından hazırlanarak üye ülkelere dağıtılan bir çalışma belgesinde, genişlemenin kademeli olması, kuralların sıkılaştırılması ve geri çevrilebilir bir yöntem izlenmesi öneriliyor. Müzakere halinde olan bir ülke olmasına rağmen Türkiye’den tek kelimeyle bile bahsedilmeyen belgedeki unsurların kabul edilmesi, genişleme sürecini şimdikinden daha uzun bir hale getirebilir. Kaydettikleri tüm ilerleme ve Brüksel tarafından verilen sözlere rağmen Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un AB ile üyelik müzakerelerine başlamasını bloke eden Fransa lideri Emmanuel Macron’un yeni önerisi, müzakere sürecinin arka arkaya 35 başlık açılması yerine, belli başlıkları gruplar halinde toplayan yedi aşamada gerçekleştirilmesine dayanıyor. Bu yöntemle aday ülkelerin belli bir yol haritasını izlemelerinin sağlanması ve bir kademedeki yükümlülükleri yerine getirmeden ikinci aşamaya geçmelerinin engellenmesi hedefleniyor. Fransa, ilk adım olarak 23’üncü (Yargı ve Temel Haklar) ve 24’üncü (Adalet, Özgürlük ve Güvenlik) başlıkları aynı çatı altında toplayan Hukukun Üstünlüğü, Temel Haklar, Adalet ve Güvenlik aşamasının geçilmesini istiyor. Geçilen her aşama karşılığında ise aday ülkelere bazı

AB program ve politikaları ile mali desteklere erişim sağlanması Fransa’nın planının unsurları arasında.

Fransa’dan yeni genişleme planı

KADEMELİ VE ORANTILI CEVAP

Öneriye göre hukukun üstünlüğü ve temel haklar tüm aşamalarda korunması gereken unsurlar olacak ve bu alanlardaki olası bir gerileme aday ülkeyi süreçte ilerlememe riskiyle karşı karşıya bırakacak. AB, aday ülkedeki gerilemeye kademeli ve orantılı olarak cevap verebilecek. AB’nin alacağı önlemler sağlanan çıkarların askıya alınmasından sürecin tamamen askıya alınmasına kadar yayılabilecek.

Fransa’dan yeni genişleme planı

SON KOMİSER DE ONAY ALDI

Aralık başında göreve başlaması öngörülen Ursula Von Der Leyen liderliğindeki yeni Avrupa Birliği Komisyonu’nda genişleme dosyasından sorumlu olacak Macar Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) ilgili komisyonundan onay aldı. Türkiye konusunda verdiği dengeli mesajlarla dikkat çeken Varhelyi, kapsamlı diyalogdan ve ilişkilerin geleceği konusunda tüm unsurların dikkate alınmasından yana. Yeni Komisyon için AP oylamasının 27 Kasım’da yapılması öngörülüyor.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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