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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.05.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

Fransa: İran anlaşması ölmedi

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Fransa: İran anlaşması ölmedi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa) ve Almanya arasında 2015'te varılan nükleer anlaşmanın ABD'nin çekilmesiyle ortadan kalkmadığına dikkati çekerek Avrupa ülkelerinin Tahran yönetimiyle gelecek günlerde masaya oturacağını açıkladı.

Le Drian, RTL radyosuna yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEA) yaptığı denetimlerde İran'ın anlaşmaya uyduğunun görüldüğünü anımsatarak "Hayır, anlaşma ölmedi." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün öğleden sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile konuyu görüşeceğini belirten Le Drian, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarının pazartesi günü İranlı yetkililerle bir araya geleceğini kaydetti.

Le Drian, "Biz bu anlaşmaya sadık kalmak istiyoruz, İran'ın da anlaşma dahilinde kalmasını sağlamaya çalışacağız." dedi.
Anlaşma sonrası İran ile ticari sözleşmeler imzalayan Fransız şirketlerinin gelecek günlerde bir toplantı yapacağına işaret eden Le Drian, ABD'nin çekilmesiyle uygulanacak yaptırımlarda oluşacak olası zararın önlenmesi için çaba gösterileceğini söyledi.

"TÜM ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN GEÇERLİLİĞİ HEDEF ALINDI"

Anlaşmanın imzalandığı 2015'te Fransa adına müzakereleri yürüten ve anlaşmaya imza koyan dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius de ABD Başkanı Trump'ın kararının tüm uluslararası anlaşmaların geçerliliğini tehlikeye attığını belirterek "Birleşmiş Milletler (BM) tarafından oy birliğiyle kabul edilen, UAEA denetiminde, İran'ın sadık kaldığı bir anlaşma, ABD tarafından tek yanlı olarak bozuluyor. Bu durumda ne inandırıcı olur?" dedi.
Fabius, anlaşmanın tamamen ortadan kalkması durumunda ABD ve İran arasında savaş dahil bölgesel ve uluslararası bir krizin çıkma ihtimali olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, uzun zamandır dünya kamuoyunda merakla beklenen İran kararını dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın açıklamasıyla duyurmuştu.Trump, 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunarak "Öyleyse bugün ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ilan ediyorum. Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
İran ile BMGK'nın 5 daimi üyesi ve Almanya, İsviçre’deki uzun müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarının kontrol altına alınmasına dair bir anlaşma yapmış ve bu Ocak 2016'da yürürlüğe girmişti.

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