Fotoğraflı skandala öfke
İsrail’de “Achiya” adlı yardım kuruluşunun bir çalışanı, ABD elçisi David Friedman’a İsrail’in Bney Brak şehrini ziyareti sırasında Photoshop’la Mescid-i Aksa’nın yerine sözde Süleyman Mabedi inşa edilmiş gibi gösterilen bir Kudüs fotoğrafı hediye etti.
Büyükelçi Friedman’ın da bu fotoğrafın yanında gülümseyerek poz verdiği görüldü. Olayın sosyal medyada yankı bulmasının ardından ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’nden gelen açıklamada, elçi Friedman’ın “olaydan büyük üzüntü duyduğu” belirtildi.
Fotoğrafın Friedman’ın eline tutuşturulduğu ve bu değişiklikten haberdar olmadığı savunulurken, ABD’nin Kudüs’teki kutsal yerlerin statükosunun korunmasına bağlı olduğu kaydedildi.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, skandal fotoğrafa tepki göstererek, “Büyükelçinin fotoğrafı alırken yüzünde oluşan gülümseme her şeyi açıklıyor” ifadesini kullandı.
İSRAİL’DEN AB’YE SERT TEPKİ
AVRUPA Birliği’nin (AB) İsrail’in Hayfa kentindeki hükümet karşıtı protestolara Tel Aviv yönetiminin sert müdahalesini eleştirmesine iktidardaki sağcı Likud partili Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz’den sert tepki geldi. Steinitz, “AB’nin cehenneme kadar yolu var” dedi.
İsrail’in Gazze’deki tutumunu protesto için Hayfa’da yapılan gösteride Arap asıllı İsrail vatandaşlarının hakları için mücadele eden Mossawa Merkezi’nin Direktörü Jafar Farah’ın bacağı polisin müdahalesinde kırılmıştı. AB de bu olayla ilgili İsrail’i eleştirmişti.
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