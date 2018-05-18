Fotoğraflar sosyal medyayı salladı... Maduro Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranı çıktı.
Maduro, Kayı Boyu'nun bayrağı ve 'börk' başlığı ile poz verdi.
Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından paylaşılan fotoğrafta Maduro'nun yüzüğünü kameraya gösterdiği görülüyor.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir de açıklama yapan Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim" dedi.
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