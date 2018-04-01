Havuzda 'keyif yapan' timsaha baskın
ABD'nin Florida eyaletindeki Sarasota şehrinde 4 metreden uzun bir timsah, bir ailenin yüzme havuzunda 'keyif' yaparken yakalandı.
Sarasota polisi, bir tuzakla hayvanı suda yakaladı ve havuzdan çıkardı. Polis timsahın yakalandığı fotoğraf ve görüntüleri Twitter hesaplarından "Tam zamanında baskın!" notuyla paylaştı.
Sarasota County (FL) Sheriff's Office tarafından yapılan numaralı Facebook paylaşımını geçinSarasota County (FL) Sheriff's Office tarafından yapılan numaralı
Timsahın kapalı havuzu camekan duvarlarını aşarak buraya girdiği düşünülüyor.
Bu tür dev timsahlar, yalnızca ABD'nin güneydoğusu ile Çin'de görülüyor.
Ağırlıkları 454 kiloya kadar çıkabiliyor.
Dünyanın diğer timsahlarından farklı özelliklere sahip olan 'ABD timsahları' (alligator), 1973'te ülkede nesli tükenmekte olan canlılar arasında listelenmişti.
Ancak doğal kaynakları koruma kuruluşlarının çabaları sayesinde, sayıları arttı ve 1987 yılında listeden çıkarıldılar.
Bu dev timsahların çoğu Florida ve Louisiana'da yaşıyor.
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