Fisk’e konuşan doktor: ‘Gaz zehirlenmesi değildi’
İngiliz Independent internet gazetesinin Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Suriye’de 7 Nisan’da kimyasal saldırı düzenlendiği ifade edilen Duma’ya gitti. Fisk, doktorlardan Assim Rahaibani ile görüştü.
Fisk’in aktardığına göre Rahaibani, kimyasal saldırı olduğu söylenen akşam hastanede yaşananlara kendisi doğrudan şahit olmasa da diğer doktorlardan duyduklarıyla şöyle anlattı:
“(Rejim güçlerinin) Top ateşi vardı ve savaş uçakları Duma’nın üzerindeydi ama o gece, rüzgâr vardı ve büyük toz bulutları insanların olduğu bodrumlara gelmeye başladı. İnsanlar oksijen kaybından hastanelere gitmeye başladı. Kapıdaki biri, Beyaz Baretliler’in bir üyesi ‘gaz’ diye bağırdı ve panik başladı. İnsanlar birbirlerine su dökmeye başladı. O video burada çekildi, video gerçek ama insanlar gaz zehirlenmesinden değil oksijen yetersizliğinden acı çekiyordu” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle