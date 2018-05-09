Fişi çekilecekken hayata döndü
Yaşam ünitesine bağlı yaşayan 13 yaşındaki Trenton, ailesi organlarını bağışlayıp doktorları beyin ölümü nedeniyle fişi çekecekken hayata döndü.
ABD’li 13 yaşındaki Trenton McKinley, mart ayında sürdüğü el arabasının ters dönüp kafasına çarpmasıyla beyin travması geçirmişti. BBC Türkçe’nin haberine göre doktorlar ailesine çocuklarının yaşamasının zor olduğunu ve organlarının da bağış bekleyen beş çocuk için uyumlu olabileceğini söyleyince ailesi organ bağışı için gerekli evrakı imzaladı.
Ancak yaşam destek ünitesinin fişini çekmeyi planladıkları günden bir gün önce Trenton’un bilinci geri geldi. Annesi Jennifer Reindl, “Trenton’un organlarını bağışladık, ertesi gün ölüm saatini belirleyecektik. Ama hayati organları aniden canlandı” dedi. Sinir ağrıları ve nöbetleri devam eden Trenton yeni bir ameliyat daha olacak.
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