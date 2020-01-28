Filistinsiz ‘Yüzyılın Anlaşması’ planı

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail ve Filistin krizi konusunda 3 yıldır hazırlanan ‘barış planını’ İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz ile ayrı ayrı görüştü. Trump’ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan ancak Filistin cephesinden hiçbir katılımın olmadığı plan hakkında iki ismi bilgilendirdiği belirtildi. Trump’ın söz konusu plan hakkında Netanyahu ve Gantz ile birlikte görüşmek istediğini ancak Gantz’ın son anda ayrı görüşme talebinde bulunduğu belirtildi. Trump’ın temaslarına bugün de devam etmesi bekleniyor. ABD Başkanı, Netanyahu ile Beyaz Saray’da bugün yapacağı görüşmeden önce “Yüzyılın Anlaşması” planını açıklayacağını duyurdu. Netanyahu da Trump ile toplantısından önce, Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırlandığı iddia edilen ve “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelenen planın “tarihte bir kez ele geçecek fırsat” olduğunu söyledi.

Trump’ın planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor. Haberlere göre, anlaşma, Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor. Planda, İsrail’in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

ABBAS REDDETTİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Trump’ın telefonla görüşme isteğini reddettiği bildirildi. Filistin yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkilinin aktardığına göre, Trump’ın telefonla görüşme isteği, Abbas tarafından kabul edilmedi. Görüşme talebinin birkaç gün önce geldiğini belirten kaynak, daha fazla ayrıntı vermedi. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de, Trump’ın açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planını kınadı.

EKONOMİ PAKETİ AÇIKLANMIŞTI

KÖRFEZ ülkelerinden Bahreyn’in başkenti Manama’da Haziran 2019’da düzenlenen ve Filistin’in yanı sıra birçok ülkenin boykot ettiği çalıştayda, planın ekonomi paketi kamuoyuna açıklanmıştı. Yüzyılın Anlaşması planının ekonomi ayağında, 50 milyar dolarlık yatırım fonu ve işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’ni birbirine bağlayan 5 milyar dolarlık bir ulaşım koridorunun inşası yer alıyor. Söz konusu paketteki yatırımların, 28 milyar dolarlık kısmının Batı Şeria ve Gazze’ye, 9 milyar dolarının Mısır’a, 7.5 milyar dolarının Ürdün’e ve 6 milyar dolarının da Lübnan’a yapılması planlanıyor. Filistin ekonomisine ivme kazandıracağı iddia edilen yatırımların finansmanının başta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere büyük ölçüde Körfez ülkelerince karşılanacağı belirtiliyor.