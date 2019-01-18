Filistinli Ä°sam Akl ABD'ye iade edildi
Ä°srail'in KAN 11 televizyon kanalÄ±ndaki habere gÃ¶re, DoÄŸu KudÃ¼s'te Yahudi yerleÅŸimcilere gayrimenkul satma suÃ§undan mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Ä°sam Akl gizlice ABD'ye teslim edildi.
Filistin yÃ¶netiminin, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Yahudi yerleÅŸimcilere gayrimenkul satma suÃ§undan geÃ§en ay mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Filistinli Ä°sam Akl'Ä± gizlice ABD'ye teslim ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ä°srail Kamu YayÄ±n KuruluÅŸuna (KAN) baÄŸlÄ± KAN 11 televizyon kanalÄ± muhabirlerinden Gal Berger, Filistin yÃ¶netimi ile ABD'nin, 3 gÃ¼n Ã¶nce Akl'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±larak ABD'ye teslim edilmesi konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Berger, Filistin yÃ¶netiminin, Akl'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in hem ABD hem de Ä°srail'den bÃ¼yÃ¼k baskÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.
Filistin, Ä°srail ve ABD'den Berger'in iddiasÄ±yla ilgili resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Filistin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince birkaÃ§ ay Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Filistin asÄ±llÄ± ABD vatandaÅŸÄ± Akl hakkÄ±nda, Filistin AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda, DoÄŸu KudÃ¼s'teki Filistin topraklarÄ±nÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in faaliyetlerde bulunan Ateret Cohanim isimli derneÄŸe arazi satma suÃ§lamasÄ±yla aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.
ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi David Friedman, 28 KasÄ±m 2018'de Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Akl'Ä±n ABD vatandaÅŸÄ± olmasÄ± hasebiyle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.
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