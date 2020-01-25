Filistin: Kırmızı çizgileri aşmayın

Açıklamada, İsrail yönetimine ‘Kırmızı çizgileri aşmayın’ uyarısı yapıldı.

Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazim Kasım yazılı açıklamasında, söz konusu anlaşmaya ilişkin duyurunun ABD seçimleri öncesinde yapılacak olmasına dikkati çekti. “Bu Yüzyılın Anlaşması’nın geçirilmesine dair tüm çabalar, halkımızın dik duruşu ve direnişinin karşısında parçalanacaktır” ifadesini kullanan Kasım, Filistin halkının kendi geleceğini kendisinin belirleyeceğini vurguladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın “yüzyılın şamarı” olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.