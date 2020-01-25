Filistin: Kırmızı çizgileri aşmayın
FİLİSTİN Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması’nın reddedilen şekliyle ilan edilmesi durumunda Filistin yönetiminin yasal haklarının korunması için gerekli tedbirleri yürürlüğe koyacağı uyarısında bulundu.
Açıklamada, İsrail yönetimine ‘Kırmızı çizgileri aşmayın’ uyarısı yapıldı.
Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazim Kasım yazılı açıklamasında, söz konusu anlaşmaya ilişkin duyurunun ABD seçimleri öncesinde yapılacak olmasına dikkati çekti. “Bu Yüzyılın Anlaşması’nın geçirilmesine dair tüm çabalar, halkımızın dik duruşu ve direnişinin karşısında parçalanacaktır” ifadesini kullanan Kasım, Filistin halkının kendi geleceğini kendisinin belirleyeceğini vurguladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın “yüzyılın şamarı” olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.
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