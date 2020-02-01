Filistin hükümeti ‘Oslo’dan çekildi

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi ve Filistin Sivil İşler Bakanı Huseyin eş Şeyh, İsrail ile ilki 1993’te imzalanan Oslo Anlaşmaları’nı feshettiğini ifade etti.

SİLAHLI DİRENİŞ

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreteri Macid el Fityani, Filistin yönetiminin anlaşmayı etkili bir şekilde durdurmaması durumundan Filistinlilerin kendi kaderlerini belirlemeleri gerektiğini söyledi. Fityani, bunun El Fetih’in silahlı kanadı olan El Aksa Şehitleri Tugayı’nın yeniden faaliyete geçmesi anlamına geldiğini söyledi. El Fetih cephesinden ‘Filistin’in kendi kaderini kendisi belirlemesi’ yönündeki çağrılar ise El Fetih cephesinin İsrail’e karşı silahlı direnişe geri dönmeyi planladığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

Filistin yönetimi, ilki 1993’te imzalanan Oslo Anlaşmaları’ndan çekildi. El Fetih cephesi içinden de silahlı direnişe geri dönülmesi çağrıları geliyor.

‘İÇ POLİTİK HESAPLAR KRİTİK’

ORTADoğu uzmanı ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, El Fetih’in Oslo Anlaşmaları’nı feshetmesinin kısa vadede şiddet olaylarına dönüşmesini beklemediğini söyledi. İsrail’de mart ayında, ABD’de ise kasım ayındaki seçimler öncesinde Trump ve Netanyahu cephesinin seçim zaferi adına söz konusu planı Filistin cephesine dayatmak için baskı kurmalarının mümkün olduğunu söyleyen Tomar, “İki ülkenin iç politik amaçlarla seçim öncesinde baskıları dayanılmaz hale gelirse şiddet olayları başlayabilir” ifadesini kullandı. Tomar, İsrail ve ABD’deki seçimler sonucunda söz konusu planı dayatma ihtimalinin zayıflayabileceğini ifade etti. Trump’ın 28 Ocak’ta planı açıklamasının ardından Batı Şeria’da öfke eylemleri başlamıştı. Trump’ın anlaşması Kudüs’ü tamamen İsrail’e vermeyi hedeflerken, Filistin’in başkenti olarak Doğu Kudüs’ün güneyindeki Şufat kasabasını gösteriyor. Sözde barış planı, İsrail’in Batı Şeria’daki büyün Yahudi yerleşimleri ilhak etmesine onay veriyor.

ARAP BİRLİĞİ TOPLANIYOR



Arap Birliği, bugün Mısır’ın başkenti Kahire’de Filistin’in talebi doğrultusunda sözde barış planını görüşmek üzere bakanlar düzeyinde olağanüstü toplanacak. Arap Birliği üyesi Bahreyn, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin büyükelçileri Trump’ın planı duyurduğu gün Beyaz Saray’da yerini alarak plana destek vermişti. Suudi Arabistan’ın ise İsrail ile son dönemde yakınlaşma içinde olduğu biliniyor. Arap Birliği’nin güçlü ülkelerinin barış planına destek vermesine rağmen planın duyurulmasının ardından planı kınamıştı.

‘SÖZDE BARIŞ PLANI FİLİSTİN’İ TASFİYE ETMEYİ AMAÇLIYOR’

KUDÜS ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa’daki cuma hutbesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde barış planına tepki göstererek, İslam dünyasından Filistin’e sahip çıkmalarını istedi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Şeyh Hüseyin, Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelediği sözde barış planının Filistin davasını tasfiye etmeyi hedeflediği belirtti. Arap ülkelerinin Filistin davasını yalnız bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Şeyh Hüseyin, “Bugün Kudüs’ü hedef alanlar yarın sizi hedef alacaklar. Irak’ı yıktıklarında bunu görmeniz gerekiyordu” ifadelerini kullandı.