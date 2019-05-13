Filipinler'de seçimler
Filipinler, federal parlamentonun büyük bölümü ile yerel yönetimlerin belirleneceği seçimler için sandık başına gitti.
Seçimlerde federal parlamentonun üst kanadı Senatodaki 24 sandalyenin 12'sinin yanı sıra alt kanadı Temsilciler Meclisinin tümü, 81 eyaletin valileri, şehir ve ilçe belediye başkanları ile yerel parlamento üyeleri belirlenecek.
Toplam 18 bin koltuk için 43 bin 500 adayın yarıştığı seçimlerde 62 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.
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