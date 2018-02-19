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    Fildişi'ni karıştıran olay: Halk sokağa indi

    ANKARA/DAKAR-AA
    19.02.2018 - 20:29 | Son Güncelleme:

    Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahilleri Cumhuriyeti'nde bir mototaksi sürücüsünün jandarma tarafından öldürülmesinin ardından sokağa çıkan halk, valilik binasını tahrip etti, bazı polis karakollarını ateşe verdi.

    Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Blolequin şehrinde bir mototaksi sürücüsü kontrol noktasında jandarma ile tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından jandarma, sürücüye ateş etti, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Galeyana gelen halk, sürücüye ateş eden jandarmayı linç ederek öldürdü.
    Yollarda barikat kurup araç lastiği yakan kalabalık, daha sonra valilik binasını tahrip etti, bazı polis karakollarını ateşe verdi.

    GÜÇLÜKLE DAĞITILDI

    Güvenlik güçleri, öfkeli kalabalığı güçlükle dağıttı. Bir polis yetkilisi, jandarmanın, sürücü dur ihtarına uymadığı için ateş açtığını ileri sürdü.
    Bazı görgü tanıkları ise jandarmanın mototaksi sürücülerinden rüşvet istediğini, tartışmanın bundan kaynaklandığını savundu. 

    Etiketler: fildişi sahili , olay , Blolequin
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