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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
07.02.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Fil hastalığına yakalanan Filistinli tedavi olacağı günü bekliyor

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Halk arasında "fil hastalığı" olarak bilinen lenfödem rahatsızlığına yakalanan Filistinli Besam Ebu Yusuf, sadece bir tanesi yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki ayaklarının tedavi edileceği günü umutla bekliyor.

Abluka altındaki Gazze'nin Han Yunus kentinin doğusundaki Abasan beldesinde yaşayan 50 yaşındaki Ebu Yusuf, yaklaşık dört yıl önce lenf sıvısının bulunduğu lenf kanallarının bozulmasıyla ortaya çıkan ve halk arasında fil hastalığı olarak bilinen rahatsızlığı nedeniyle evinin içinde dahi adım atmakta zorlanıyor.

Birçok kez doktora giden Ebu Yusuf, AA muhabirine verdiği demeçte, teşhisinde geç kalınması nedeniyle hastalığın hızla yayıldığını söyledi.

Yaklaşık 3 aydır, hareketlerini neredeyse tamamen kısıtlayan hastalık yüzünden şiddetli ağrılar çektiğini, hatta dışarı çıkamaz hale geldiğini belirten Ebu Yusuf, zamanını, evinin salonundaki bir pencerenin önünde oturarak geçirdiğini ve zorunlu ihtiyaçları dışında ayağa kalkamadığını kaydetti.

Ebu Yusuf, ilk belirtilerin 2015 yılının ortalarında görülmeye başladığını aktararak, "Sağ baldırımda beliren ve kısa sürede büyüyen bir şişlik ortaya çıktı. Yedi ay sonra bu kitle büyüyerek bacağımın ağırlığı 20 kilogramı buldu." dedi.

YAKLAŞIK 1 YIL SONRA FİL HASTALIĞI TANISI

Yaklaşık 6 ay boyunca kapısını çaldığı doktorların bu durumu teşhis edemediklerinden dolayı tedavi için reçete yazamadıklarını kaydeden Ebu Yusuf, rahatsızlığının 2016 yılının başlarında İngiltere'den gelen bir sağlık ekibinin muayenesi sonucu teşhis edildiğini kaydetti.

Ebu Yusuf, ekipteki doktorların ayağındaki şişmiş alanın operasyonla alınmasına karar verdiklerini aktararak, 3 aylık bir gözetimin ardından doktorların kendisine fil hastalığı tanısı koyduğunu ifade etti.

Ancak kısa zaman sonra ayağının başka bölgelerinde yeni şişlikler çıkmaya başladığını söyleyen Ebu Yusuf, şunları söyledi:

"Hastalık diğer ayağıma da sıçradı. Bacağıma yakın bölgelerde de başka şişlikler görülmeye başlandı. Son üç ayda iki bacağımın ağırlığı 10 kilogram daha arttı."

Ebu Yusuf, imkanlar dahilinde Gazze'deki özel klinikler ile hastanelerin kapılarını aşındırdığını ancak hiçbir doktorun derdine çare bulamadığını ifade ederek, "Doktor, hastalığımın Gazze'de tedavi edilemeyeceğini, seyahat masraflarını temin ettikten sonra bölge dışındaki hastanelere gitmem gerektiğini salık verdi." diye konuştu.

HAREKETSİZ BİR HAYATA MAHKUMİYET

Dört yıldır muzdarip olduğu hastalık nedeniyle hareketlerinin büyük ölçüde kısıtlandığını söyleyen Ebu Yusuf, "Artık hareket edemiyorum. Evin dışına adım atamıyor, temel ihtiyaçlarımı bile sağlayamıyorum. Daha önce düşünmeden yaptığım en ufak harekete dahi şimdi gücüm yetmiyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Yusuf, bedenine uygun kıyafetleri bulmakta zorlandığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bacaklarım fillerinki gibi oldu, zar zor kıyafet buluyorum. Bacaklarım, gittikçe ağırlaşmasıyla başladı. Şişlikler, eklemler ve kemikler üzerinde kurduğu baskı şiddetli ağrılara neden oluyor. Yaz aylarında ise yükselen hava sıcaklığı, şiş bölgelerde iltihaplanmaya ve kaşıntıya yol açıyor."

GAZZE'DEKİ ABLUKANIN SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ YANSIMALARI

İsrail'in bölgede yaklaşık 12 yıldır uyguladığı ve hayatın pek çok alanında olumsuz yansımalarının artarak görüldüğü ablukanın mağdurlarından biri de Ebu Yusuf.

Filistinli Ebu Yusuf, doktorların kendisine, "Gazze'deki tıbbi imkanların kısıtlı olduğu, enfeksiyon kapmış lenfatik damarların teşhisi için gerekli teçhizatın bulunmadığını" söylediğine dikkati çekerek, pek de istenilmeyen sonuçlara ulaşmadan önce tedavisi için Gazze dışında başka hastanelere gitmesi gerektiğini aktardı.

FİLİSTİN KİMLİĞİNİN OLMAMASI ELİNİ KOLUNU BAĞLIYOR

Eşi ve çocuklarıyla 2005'te Suudi Arabistan'dan Gazze'ye dönen Ebu Yusuf'un hala Filistinlilere ait bir kimlik numarasının olmaması nedeniyle bölgeden çıkamıyor.

Gazze'ye yıllar önce gelen Ebu Yusuf, Filistin vatandaşı olabilmek için devlet dairelerinin koridorlarını arşınlıyor.
Filistin kimliğinin olmamasının şu anda kendisi için hayatı tehlike teşkil eder olduğunun altını çizen Ebu Yusuf, "Filistin kimliği olmadığı için Gazze dışına çıkamıyorum. Hükümet yetkilileri ile sağlık kurumlarından durumum daha da kötüleşmeden tedavi konusunda yardımcı olmalarını istiyorum." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, fil hastalığı, parazitlerin sivrisinekler tarafından insanlara buluşması ve genellikle çocukluk çağında geçirilen enfeksiyonlar sonucu lenfatik sistemin zarar görmesiyle ortaya çıkabiliyor.

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