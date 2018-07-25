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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
25.07.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Fiat’ın efsane CEO’su hayatını kaybetti... Sergio Marchionne kimdir?

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Fiat’ın efsane CEO’su hayatını kaybetti... Sergio Marchionne kimdir?

Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) efsane CEO’su Sergio Marchionne, 66 yaşında hayatını kaybetti. Sergio Marchionne, akciğer kanseri nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalmıştı. İşte, Sergio Marchionne’nin hayatına ilişin detaylar!

CEO’su Sergio Marchionne, 17 Haziran 1952 tarihinde İtalya’da dünyaya geldi. Marchionne, aynı zamanda CNH Industrial ve Maserati'nin de yönetim kurulu başkanıydı.
13 yaşında Kanada'ya ailesiyle birlikte göçen Marchionne kariyerine 1983 ve 1985 yıllarında hesap ve vergi uzmanı olarak Deloitte & Touche'da başladı sonrasında Lawson Mardon Group'ta kurumsal gelişim direktörlüğüne 1985 ve 1988 getirildi.

1990 ve 1994 yıllarında Acklands Ltd. de CFO olarak çalıştı. 1994 ve 1997 yılları arasında Algroup firmasında çalıştı ve ardından 1997-2000 yılları arasında da bu şirketin CEO'su oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından CEO ve Genel Md. 2000-2001 yıllarında gerçekleştirdi ve 2002 yılında da Başkan pozisyonuna geçti.

Chrysler markasının başına geçmeden önce SGS S.A. şirketinde de CEO ve Genel Md.'lük görevini yerine getiren Marchionne, 2009 yılında borç içerisinde olan Chrysler markasına CEO olarak geldi.

Fiat Group, Chrysler'in ilk etapta yüzde 20'sini satın aldı. Bu durumdan sonra Sergio Marchionne o dönemki CEO Robert Nardelli'nin yerine geçti. Bu adımın peşinden Fiat, Chrysler'in yüzde 53.5 hissesini satın aldı. Fiat ve Chrysler'in resmi olarak birleşmesi 2014 yılının Ağustos ayında ve Marchionne liderliğinde oldu.
Sergio Marchionne, özellikle giyim tarzıyla dikkat çekmişti. İstisnasız tüm toplantı, lansman, davet ve açılışlara siyah renkli kazak, lacivert kanvas pantalon ve kahverengi süet ayakkabılarla katılıyor ve asla kravat takmıyor. Trump dahil tüm liderlerle bile görüşmesinde bundan taviz vermiyordu.

 

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