Fiat’ın efsane CEO’su hayatını kaybetti... Sergio Marchionne kimdir?
Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) efsane CEO’su Sergio Marchionne, 66 yaşında hayatını kaybetti. Sergio Marchionne, akciğer kanseri nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalmıştı. İşte, Sergio Marchionne’nin hayatına ilişin detaylar!
CEO’su Sergio Marchionne, 17 Haziran 1952 tarihinde İtalya’da dünyaya geldi. Marchionne, aynı zamanda CNH Industrial ve Maserati'nin de yönetim kurulu başkanıydı.
13 yaşında Kanada'ya ailesiyle birlikte göçen Marchionne kariyerine 1983 ve 1985 yıllarında hesap ve vergi uzmanı olarak Deloitte & Touche'da başladı sonrasında Lawson Mardon Group'ta kurumsal gelişim direktörlüğüne 1985 ve 1988 getirildi.
1990 ve 1994 yıllarında Acklands Ltd. de CFO olarak çalıştı. 1994 ve 1997 yılları arasında Algroup firmasında çalıştı ve ardından 1997-2000 yılları arasında da bu şirketin CEO'su oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından CEO ve Genel Md. 2000-2001 yıllarında gerçekleştirdi ve 2002 yılında da Başkan pozisyonuna geçti.
Chrysler markasının başına geçmeden önce SGS S.A. şirketinde de CEO ve Genel Md.'lük görevini yerine getiren Marchionne, 2009 yılında borç içerisinde olan Chrysler markasına CEO olarak geldi.
Fiat Group, Chrysler'in ilk etapta yüzde 20'sini satın aldı. Bu durumdan sonra Sergio Marchionne o dönemki CEO Robert Nardelli'nin yerine geçti. Bu adımın peşinden Fiat, Chrysler'in yüzde 53.5 hissesini satın aldı. Fiat ve Chrysler'in resmi olarak birleşmesi 2014 yılının Ağustos ayında ve Marchionne liderliğinde oldu.
Sergio Marchionne, özellikle giyim tarzıyla dikkat çekmişti. İstisnasız tüm toplantı, lansman, davet ve açılışlara siyah renkli kazak, lacivert kanvas pantalon ve kahverengi süet ayakkabılarla katılıyor ve asla kravat takmıyor. Trump dahil tüm liderlerle bile görüşmesinde bundan taviz vermiyordu.
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