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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
31.01.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

"FETÖ'cülerin 'FETÖ metre' sayesinde bitirileceğine inanıyorum"

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"FETÖ'cülerin 'FETÖ metre' sayesinde bitirileceğine inanıyorum"

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Türk ordusu ve devlet yapısı içinde saklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin "FETÖ metre" sayesinde yakın bir zaman içinde bitirileceğine inandığını belirtti.

Emekli Tümamiral Kutluk, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen "Balyoz ve Ergenekon davaları hayatımı nasıl değiştirdi" başlıklı panelde konuştu.

FETÖ tarafından tezgahlanan Balyoz ve Ergenekon davaları kapsamında neler yaşadığını anlatan Kutluk, konuşmasında FETÖ yapılanmasına ilişkin detaylı bilgi verdi.

Kutluk, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bu kadar karmaşık bir yapıyı dışardan destek olmadan kuramayacağını belirterek, yapının ABD'deki okullarından yılda 500 milyon dolardan fazla gelir elde etmesine dikkat çekti.

FETÖ'nün başından beri Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef aldığını ve birçok üst rütbeli askeri ABD merkezli isimsiz websiteler üzerinden itibarsızlaştırmaya çalıştığını kaydeden Kutluk, örgütün 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasıyla yok olma aşamasına girdiğini kaydetti.

Kutluk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kripto FETÖ mensuplarını deşifre etmek için kullanılan "FETÖ metre" uygulaması sayesinde donanma içinde büyük bir temizlik yapıldığını vurgulayarak, uygulama ile Türk ordusu ve devlet yapısındaki tüm kripto FETÖ'cülerin de yakın bir zaman içinde bitirileceğine inandığını söyledi.

FETÖ ile mücadele kapsamında çok sayıda ihraçlar yapan Türk Silahlı Kuvvetlerin askeri olarak ne kadar yeterli olduğuna ilişkin bir soruya cevap veren Kutluk, Türk ordusunun bu süreçte büyük zarar gördüğünü fakat FETÖ üyelerinden açılan boşluğu kapatmak için hızlı adımlar attığını ifade etti.

Kutluk, şu an itibariyle Türk ordusunun aynı anda iki farklı cephede mücadele edebilecek durumda olduğunu, zaman geçtikçe daha da güçleneceğini vurguladı.

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