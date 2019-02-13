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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Razi CANİKLİGİL - NEW YORK
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

FETÖ’cü Öksüz’ün silah ticareti ABD belgesinde

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
FETÖ’cü Öksüz’ün silah ticareti ABD belgesinde

ABD’de federal mahkemesinin 2 yıl denetimli serbestlik ve 20 bin dolar para cezası verdiği terör örgütü FETÖ üyesi Houston imamı Kemal Öksüz için mahkemeye sunulan son belgelerde FETÖ’nün ABD’de silah tüccarlığı yaptığı gösterildi.

Washington DC Bölge Mahkemesi’ndeki duruşmada Öksüz, ABD Kongre üyelerinin Azerbaycan’a 2013’te yaptıkları bir seyahatin ödeneklerinin kaynağı konusunda ABD Kongresi’ne yalan söylediğini itiraf ederek suçlamaları kabul etmesine rağmen FETÖ’nün Houston imamı Öksüz’e hapis cezası verilmedi.
Ayrıca ABD’li savcılar ceza duruşması öncesinde mahkemeye verdikleri son dilekçelerde Kemal Öksüz’ün hakkında soruşturma olduğu ve arandığı dönemde silah ticareti yaptığını itiraf ettiğini kanıtlayan belgeleri mahkemeye sundular.

PARA KAYNAĞINI SAKLADI

ABD Adalet Bakanlığı, 2013’te bazı ABD Kongresi üyelerinin Azerbaycan’a yaptığı bir gezinin finansmanıyla ilgili yasaların ihlal edilmesinden Öksüz’ü sorumlu tutmuştu. Öksüz’ün, Kongre heyetinin Azerbaycan’a yaptığı 2 milyon dolarlık gezi ödeneğinin kaynağını sakladığını ve kongre etik komitesine konuya ilişkin yalan ifade verdiğini, ilk sorgusunda kabul ettiği belirtmişti. Gezi masraflarının Azerbaycan’ın resmi petrol şirketi SOCAR tarafından finanse edilmesine rağmen, Öksüz’ün dış kaynaklardan para almadığına yönelik kasten yalan söylediği iddia edilmişti. ABD vatandaşı olan ve Teksas merkezli ‘Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi’nin eski başkanı olan Öksüz, 29 Ağustos 2018’de Ermenistan’da yakalandıktan sonra ABD’ye iade edilmiş ve 3 Aralık 2018’de mahkemeye çıkarılmıştı.

ROKET VE ELBOMBASI SATIŞI

ABD’li savcılar son duruşma öncesinde mahkemeye sundukları belgelere göre, Öksüz, New Jersey merkezli ‘Arlington Strategic Supplies and Manufacturing LLC’ (ASSM) adlı şirketin sahibi. Clifton kasabasında bir ev adresine kayıtlı bu şirket, silah, roket ve elbombası satışı ve pazarlaması yapıyor. Öksüz’ün ceza karar duruşması öncesinde ‘davalı denetleme memuruna’ yeminli ifadesinde Eylül 2016- Nisan 2017 arasında Arlington Strategic’te ortak ve satış müdürü olarak çalıştığı, maaşının 11 bin dolar olduğu, Ortadoğu ve Afrika’ya çok seyahat ettiğini itiraf ettiğini belirten savcılar, ASSM’nin ABD hükümetinin silah ihalelerine girdiği ve sattıkları silahların listesinin yayınlandığı belgenin şirket müracaat bilgilerinde Furkan M. Koşar ismi yer alıyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen soruşturmada, şirketin ihracat komisyonu lisanslarına da sahip olmadığı da kaydedildi.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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