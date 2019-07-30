Festivalde katliam

ABD’nin California eyaletinin kuzeyinde düzenlenen Gilroy Sarmısak Festivali’ne gelen bir saldırgan AK-47 tipi tüfekle etrafı taradı. Saldırganın polis tarafından öldürüldüğü olayda 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Ölen çocukların 6 yaşındaki Stephen Romero ve 13 yaşındaki Keyla Salazar oldukları açıklandı. Saldırganın polis kontrolünden kaçmak için tel örgüleri keserek festival alanına girdiği belirtilirken, polis olayda saldırgana yardım ettiği düşünülen ikinci bir şahsın her yerde arandığını duyurdu. Söz konusu kişinin saldırgana nasıl yardım ettiği ise tam olarak bilinmiyor. Polisin saldırının başlamasından bir dakika sonra olaya müdahale ettiği ve asker kıyafetleri giydiği belirtilen saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

SALDIRGAN 19 YAŞINDA

Saldırıyı yapan kişinin 19 yaşındaki Santino William Legan olduğu açıklandı. ABD basını, Legan’ın sosyal medya hesabından aşırı sağcı ‘Might is Right’ (Güçlü olan Haklıdır) kitabı hakkında görüş yazdığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump olaya ilişkin yaptığı açıklamada saldırgan için “Kötü bir katil” dedi ve “Şiddeti önlemek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Olayın görgü tanıklarından Tin Man grubunun solisti Jack van Breen, “Saldırı esnasında bir kişinin bağırdığını duydum. ‘Neden bunu yapıyorsun?’ diyordu. (Saldırganın) cevabı ‘Çünkü gerçekten çok kızgınım’ oldu” dedi. 1979 yılından beri düzenlenen Gilroy Sarmısak Festivali’nde bölgede üretilen ürünler kullanılarak hazırlanan gıda ve içecekler tanıtılıyor. Yerel basında çıkan görüntülerde silah seslerinin ardından insanların panik halinde uzaklaşmaya çalışması yer alıyor. Saldırı sırasında cep telefonuyla çekilen bir videoda, bir kadının “Neler oluyor? Kim sarmısak festivalinde etrafa ateş eder” sözleriyle şaşkınlığını gizleyemediği görülüyor.

YENİDEN GÜNDEMDE

California’daki saldırı ülkede çok konuşulan silah edinme yasalarını yeniden tartışmaya açtı. ABD’de silah edinme yasalarını eleştirenlerin hedefindeki kuruluş ise Ulusal Tüfek Derneği (NRA). Söz konusu dernek ABD’de her türlü silah kontrolüne karşı çıkıyor ve silahların ülkeyi daha güvenli yaptığını savunuyor. ABD’de, Kongre üyelerini etkileyebilecek bütçeye sahip olması nedeniyle, özel bir amaca yönelik çalışan en güçlü lobi gruplarından biri.

Small Arms Survey’in 2011 yılında açıkladığı rapora göre, ABD’de yüz kişi başına neredeyse 90 silah düşüyor. Ülkede toplamda 270 milyon silah bulunduğu tahmin ediliyor. Başkan Trump’ın seçmen tabanının güçlü bir şekilde NRA (silah lobisi) destekçisi olduğu bilinirken, Trump bu nedenle bu tip olaylarda silah edinme yasaları hakkında konuşmaktan kaçınıyor.

EN KÜÇÜK KURBAN



Saldırıda ölen 6 yaşındaki Stephen Romero’nun babası, “Oğlumun önünde yaşamak için uzun bir hayatı vardı ve sadece 6 yaşında öldü. Sadece bunu söyleyebilirim” dedi. Babası Alberto, oğlunun festivale annesi ve büyükannesiyle gittiğini ve olay esnasında 9 yaşındaki kızıyla beraber evde olduğunu söyledi. Alberto Romero, karısının elinden iki kez vurulduğunu, çocuğun büyükannesinin ise bacağından yaralandığını ifade etti. 6 yaşındaki çocuk anaokulunu yeni bitirmişti.