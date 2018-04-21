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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
21.04.2018 - 00:03, Son Güncelleme:

FBI’ın ‘fahişe’ dedikodusuna Kremlin’den ret

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FBI’ın ‘fahişe’ dedikodusuna Kremlin’den ret

Eski FBI Başkanı Comey’nin ABD Başkanı Trump’la yaptığı görüşmelere ilişkin notlar ortaya çıktı. Notlarda Trump, Comey’ye Rus fahişelerle birlikte olduğu iddialarının yalan olduğunu söylüyor, ancak daha sonra da Putin’in kendisine “Dünya’daki en güzel fahişeler bizde” dediğini anlatıyor. Rusya, iddiayı reddetti.

AMERİKAN gizli servisi FBI’ın eski başkanı James Comey’nin ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmelere dair notlar ABD Adalet Bakanlığı tarafından ABD Kongresi’ne sunuldu. Görüşmelere göre Comey, Trump’ın Rusya ile ilişkileri nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında ‘ciddi çekinceleri’ olduğunu not etmiş. Buna göre Trump, Beyaz Saray’daki bir akşam yemeğinde Flynn’den bahsederken, parmaklarıyla kafasını işaret ederek, “Ciddi muhakeme sorunları var” dedi. Trump’ın Comey’i görevden aldığı 9 Mayıs 2017 tarihinden önceki aylarda gerçekleşen görüşmeleri içeren 15 sayfalık belgelerin bir kısmı gizlilik nedeniyle sansürlendi, ancak AP haber ajansına konuşan yetkililer, Trump’ın Flynn’e kızmasının başkanlık yemin töreninden sonra Putin’in tebrik telefonunu kendisine geç haber vermesinden kaynaklandığını söyledi.

PUTİN İDDİASI
Ancak Comey’nin Trump’la 2017  şubat ayında yaptığı bir görüşmeye ait notlarda en dikkat çeken nokta, Trump’ın 2013’te Moskova’da Rus fahişelerle birlikte parti yaptığı iddialarına dair açıklamaları oldu. Görüşmede Comey, Rusların elinde Trump’ın Rus fahişelerle birlikte ‘altın duş’ diye anılan ve birbirlerinin üzerine idrar yaptıkları görüntülerin olduğu iddialarını gündeme getirdi. Comey, ABD Başkanı’nın “Tüm bu fahişe meselesi saçmalık” dediğini aktardı. Trump, daha sonra “Putin, bana ‘Dünya’nın en güzel fahişeleri bizde’ dedi” ifadelerini kullandı.

RUSYA REDDETTİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sözcüsü Peskov, “Putin kimseye böyle bir şey söylemedi. İftira olduğunu kanıtlamak da çok basit. Trump, ABD Başkanı olmadan önce Putin ile yüz yüze görüşme yapmamıştır” diye açıklama yaptı.

Trump ise notların kendisinin Rusya ile bağlantılı hareket ettiği iddialarını çürüttüğünü savundu. Trump, Flynn’e de sahip çıkarak, “Gölgeli Comey üçüncü sınıf kitabından büyük para kazanırken, General Flynn’in hayatı mahvolabilir. ABD’de iş yapma yolu bu mu? Zannetmiyorum” diye tweet attı.

TRUMP ALEYHİNE DAVA
ABD’de Demokrat Parti Ulusal Komitesi, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasında görevli ekip, Rusya hükümeti ve WikiLeaks kurucusu Julian Assange’a yönelik, 2016 başkanlık seçimlerini Trump lehine etkiledikleri suçlamasıyla, New York Eyaleti Manhattan Federal Mahkemesi’ne tazminat istemiyle dava açtı. Davanın başvuru dosyasında, Trump’ın damadı Jared Kushner ve oğlu Donald Trump Jr. başta olmak üzere “sırdaşı” Roger Stone, eski kampanya başkanı Paul Manafort ve eski kampanya danışmanı George Papadopoulos dahil birçok isim yer aldı. Davada milyonlarca dolarlık tazminat talebinde bulunuldu.

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