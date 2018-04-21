FBI’ın ‘fahişe’ dedikodusuna Kremlin’den ret

AMERİKAN gizli servisi FBI’ın eski başkanı James Comey’nin ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmelere dair notlar ABD Adalet Bakanlığı tarafından ABD Kongresi’ne sunuldu. Görüşmelere göre Comey, Trump’ın Rusya ile ilişkileri nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında ‘ciddi çekinceleri’ olduğunu not etmiş. Buna göre Trump, Beyaz Saray’daki bir akşam yemeğinde Flynn’den bahsederken, parmaklarıyla kafasını işaret ederek, “Ciddi muhakeme sorunları var” dedi. Trump’ın Comey’i görevden aldığı 9 Mayıs 2017 tarihinden önceki aylarda gerçekleşen görüşmeleri içeren 15 sayfalık belgelerin bir kısmı gizlilik nedeniyle sansürlendi, ancak AP haber ajansına konuşan yetkililer, Trump’ın Flynn’e kızmasının başkanlık yemin töreninden sonra Putin’in tebrik telefonunu kendisine geç haber vermesinden kaynaklandığını söyledi.

PUTİN İDDİASI

Ancak Comey’nin Trump’la 2017 şubat ayında yaptığı bir görüşmeye ait notlarda en dikkat çeken nokta, Trump’ın 2013’te Moskova’da Rus fahişelerle birlikte parti yaptığı iddialarına dair açıklamaları oldu. Görüşmede Comey, Rusların elinde Trump’ın Rus fahişelerle birlikte ‘altın duş’ diye anılan ve birbirlerinin üzerine idrar yaptıkları görüntülerin olduğu iddialarını gündeme getirdi. Comey, ABD Başkanı’nın “Tüm bu fahişe meselesi saçmalık” dediğini aktardı. Trump, daha sonra “Putin, bana ‘Dünya’nın en güzel fahişeleri bizde’ dedi” ifadelerini kullandı.

RUSYA REDDETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sözcüsü Peskov, “Putin kimseye böyle bir şey söylemedi. İftira olduğunu kanıtlamak da çok basit. Trump, ABD Başkanı olmadan önce Putin ile yüz yüze görüşme yapmamıştır” diye açıklama yaptı.

Trump ise notların kendisinin Rusya ile bağlantılı hareket ettiği iddialarını çürüttüğünü savundu. Trump, Flynn’e de sahip çıkarak, “Gölgeli Comey üçüncü sınıf kitabından büyük para kazanırken, General Flynn’in hayatı mahvolabilir. ABD’de iş yapma yolu bu mu? Zannetmiyorum” diye tweet attı.

TRUMP ALEYHİNE DAVA

ABD’de Demokrat Parti Ulusal Komitesi, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasında görevli ekip, Rusya hükümeti ve WikiLeaks kurucusu Julian Assange’a yönelik, 2016 başkanlık seçimlerini Trump lehine etkiledikleri suçlamasıyla, New York Eyaleti Manhattan Federal Mahkemesi’ne tazminat istemiyle dava açtı. Davanın başvuru dosyasında, Trump’ın damadı Jared Kushner ve oğlu Donald Trump Jr. başta olmak üzere “sırdaşı” Roger Stone, eski kampanya başkanı Paul Manafort ve eski kampanya danışmanı George Papadopoulos dahil birçok isim yer aldı. Davada milyonlarca dolarlık tazminat talebinde bulunuldu.