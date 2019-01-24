Fas’tan Körfez kriziyle ilgili açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFas’tan Körfez kriziyle ilgili açıklama
GeriDünya Fas’tan Körfez kriziyle ilgili açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
24.01.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Fas’tan Körfez kriziyle ilgili açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fas’tan Körfez kriziyle ilgili açıklama

Fas Dışişleri Bakanı Burita, "Fas, Körfez'de ne yaşandığıyla yakından ilgileniyor ve mevcut çatlağın onarılması, görüş ayrılıklarının giderilmesi sorumluluğunu taşıyor." dedi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin Körfez kriziyle yakından ilgilendiğini ve taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için çalıştığını belirtti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Burita, Körfez ülkeleri arasındaki krizin sebeplerinin araştırılması gerektiğini, tarafsız kalmanın bölgedeki olaylarla ilgilenilmediği anlamına gelmediğini ifade etti.

Fas Kralı 6. Muhammed'in krizin taraflarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu belirten Burita, "Fas, Körfez'de ne yaşandığıyla yakından ilgileniyor ve mevcut çatlağın onarılması, görüş ayrılıklarının giderilmesi sorumluluğunu taşıyor." dedi.

Ülkesinin, Körfez'de bir ülkeye karşı diğerinin safını tutmadığına ve Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) ile ilişkilerinin güçlü olduğuna işaret eden Burita, Körfez'deki durumun çözüme kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde arabuluculuk rolü üstlenmişti.

Öte yandan, Fas Kralı 6. Muhammed, krizin patlak vermesinden bir hafta sonra abluka altında kalan Katar'a gıda yardımı yapılması için talimat vermişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dünyanın konuştuğu kaçış! En güvendiği adam itiraf etti

Son dakika: Maduro süre vermişti! ABD'den flaş açıklama

Trump kararını duyurdu! Yapmayacak

Kuzey Kore liderinden ABD ile ikinci zirve hazırlığı için talimat