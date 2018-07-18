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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
18.07.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki 300'den fazla fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah 331 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiği belirtildi.

Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Yahudilerin bir müddet Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaştığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temmuz ayı başında İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesinin ardından geçen hafta Tarım Bakanı ve Yahudi Evi Partisi milletvekili Uri Ariel'in de aralarında bulunduğu bazı İsrailli milletvekilleri beraberlerindeki fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

 

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN DÜZENLEYEN YAHUDİLERİN SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda geçen yıllara oranla bu yıl ciddi artış yaşandı.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli "Yara" adlı derneğin önceki günlerde yayımladığı raporda, bu yılın ilk yarısında 22 binden fazla Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya girdiği belirtilerek bu sayısının şimdiden geçen yılın toplamında Mescid-i Aksa'ya giren yerleşimcilerin sayısına yaklaştığı ifade edilmişti.

Geçen yıl Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken bu yılın ilk altı ayında söz konusu sayının 22 bin 206'ya ulaştığı vurgulanan raporda, "Yıl sonunda bu sayının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor." ifadelerine yer verilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

 

 

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