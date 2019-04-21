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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
21.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘F-35’ler olmazsa Rus jetleri olabilir’

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
‘F-35’ler olmazsa Rus jetleri olabilir’

Amerikan savunma haber sitesi Defense News, adı açıklanmayan bir Türk savunma yetkilisinin, Türkiye’ye F-35’lerin teslim edilmemesi halinde muhtemelen en iyi ilk tercihlerinin Rus savaş uçağı teknolojisi olacağını söylediğini iddia etti.

F-35’in alternatifsiz bırakılmasını kabul edemeyiz” diyen kaynak, bu uçağın yerini alacak seçenekler hakkında detay vermedi. Ancak adı açıklanmayan bir Türk savunma sanayisi satın alma yetkilisi, jeostratejik değerlendirmenin Rus seçeneklerini ilk doğal opsiyon haline getirdiğini söyledi. Kaynak, “Eğer Amerikalı müttefiklerimiz müttefiklikle bağdaşmayan şekilde davranır ve Müşterek Savaş Uçağı programında Türkiye’nin üyeliğini sorgularsa, Rus savaş uçağı teknolojisi en iyi ilk tercih olur” dedi.

‘RUSYA, SU-57’Yİ SATIŞA HAZIRLADI’

ABD ile Türkiye arasında S-400 hava savunma füze sistemleri alımına bağlı olarak 5’inci nesil F-35 savaş uçağı ortak üretim polemiği devam ederken, Rusya da bu uçağın muadili SU-57’yi uluslararası piyasaya çıkardı. Rus resmi yayın organı ‘Rossiyskaya Gazeta’da yayınlanan açıklamada “SU-57 dış pazarlara satışa çıkmaya hazır. Uçağın ilk müşterilerinin kimler olabileceğini sıralamak gerekirse ilk sırada Hindistan ve Çin var. İkinci sıradaki ülkeler ise Türkiye, Katar ve hatta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olabilir” denildi.

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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