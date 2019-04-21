‘F-35’ler olmazsa Rus jetleri olabilir’
Amerikan savunma haber sitesi Defense News, adı açıklanmayan bir Türk savunma yetkilisinin, Türkiye’ye F-35’lerin teslim edilmemesi halinde muhtemelen en iyi ilk tercihlerinin Rus savaş uçağı teknolojisi olacağını söylediğini iddia etti.
“F-35’in alternatifsiz bırakılmasını kabul edemeyiz” diyen kaynak, bu uçağın yerini alacak seçenekler hakkında detay vermedi. Ancak adı açıklanmayan bir Türk savunma sanayisi satın alma yetkilisi, jeostratejik değerlendirmenin Rus seçeneklerini ilk doğal opsiyon haline getirdiğini söyledi. Kaynak, “Eğer Amerikalı müttefiklerimiz müttefiklikle bağdaşmayan şekilde davranır ve Müşterek Savaş Uçağı programında Türkiye’nin üyeliğini sorgularsa, Rus savaş uçağı teknolojisi en iyi ilk tercih olur” dedi.
‘RUSYA, SU-57’Yİ SATIŞA HAZIRLADI’
ABD ile Türkiye arasında S-400 hava savunma füze sistemleri alımına bağlı olarak 5’inci nesil F-35 savaş uçağı ortak üretim polemiği devam ederken, Rusya da bu uçağın muadili SU-57’yi uluslararası piyasaya çıkardı. Rus resmi yayın organı ‘Rossiyskaya Gazeta’da yayınlanan açıklamada “SU-57 dış pazarlara satışa çıkmaya hazır. Uçağın ilk müşterilerinin kimler olabileceğini sıralamak gerekirse ilk sırada Hindistan ve Çin var. İkinci sıradaki ülkeler ise Türkiye, Katar ve hatta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olabilir” denildi.
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