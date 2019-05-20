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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Eurovision'a Filistin damgası

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Eurovision'a Filistin damgası

İsrail’deki Eurovision şarkı yarışmasında müzikten çok Filistin bayrakları konuşuldu. Madonna’nın dansçısı Filistin bayrağıyla sahneye çıktı. Puanlama sırasında İzlandalı grup Filistin bayrağı açtı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması’na sanattan çok siyaset damga vurdu. Yarışma arasında bir mini konser veren Madonna’nın iki dansçısı, sahneye Filistin ve İsrail bayraklarıyla elele çıkınca, sosyal medya karıştı. Eurovision komitesi, Madonna’nın konser provalarında dansçıların Filistin ve İsrail bayrağı taşıyan kostümler giymediği belirtilerek, “Eurovision şarkı yarışması siyasi bir etkinlik değildir ve bu konuda Madonna bilgilendirilmişti” ifadesine yer verildi. Madonna’nın dansçılarının görüntüsü âdeta Eurovision finalinin önüne geçti. Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanırken, Eurovision’un ikinci bayraklı sürprizi yaşandı.

Eurovisiona Filistin damgası

İzlandalı yarışmacı Hatari grubu üyeleri de puanlama sırasında Filistin bayraklı atkılar açarak zafer işareti yapınca, duruma İsrailli güvenlik görevlileri müdahale etti ve atkılara el konuldu. 

Eurovisiona Filistin damgası

İSRAİLLİ RAFAELİ SUNDU

Yarışmanın sunuculuğunu, İsrailli top model Bar Refaeli yaptı. Yarışmayı geçen sene kazanan İsrailli sanatçı Netta Barzilai’yle Refaeli, dünyaya bu pozu verdi.

Eurovisiona Filistin damgası

HOLLANDALILAR BİRİNCİ OLDU

Tel Aviv’deki Eurovision Şarkı Yarışması’nın bu yılki galibi, ‘Arcade’ isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan Duncan Laurence oldu. Laurence’in 492 puanla kazandığı yarışmada İtalya ikinci, Rusya üçüncü olurken ev sahibi İsrail ise 23. oldu.

Eurovisiona Filistin damgası

SAN MARİNOLU SERHAT 20’NCİ

Şarkı yarışmasında San Marino’yu, Türkiye kökenli Serhat Hacıpaşalıoğlu temsil etti. Doğma büyüme İstanbullu 54 yaşındaki sanatçı, sözü ve müziği kendisine ait ‘Say Na Na Na’ isimli şarkısıyla 20’nci oldu.

 

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