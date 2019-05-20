Eurovision'a Filistin damgası
İsrail’deki Eurovision şarkı yarışmasında müzikten çok Filistin bayrakları konuşuldu. Madonna’nın dansçısı Filistin bayrağıyla sahneye çıktı. Puanlama sırasında İzlandalı grup Filistin bayrağı açtı.
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması’na sanattan çok siyaset damga vurdu. Yarışma arasında bir mini konser veren Madonna’nın iki dansçısı, sahneye Filistin ve İsrail bayraklarıyla elele çıkınca, sosyal medya karıştı. Eurovision komitesi, Madonna’nın konser provalarında dansçıların Filistin ve İsrail bayrağı taşıyan kostümler giymediği belirtilerek, “Eurovision şarkı yarışması siyasi bir etkinlik değildir ve bu konuda Madonna bilgilendirilmişti” ifadesine yer verildi. Madonna’nın dansçılarının görüntüsü âdeta Eurovision finalinin önüne geçti. Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanırken, Eurovision’un ikinci bayraklı sürprizi yaşandı.
İzlandalı yarışmacı Hatari grubu üyeleri de puanlama sırasında Filistin bayraklı atkılar açarak zafer işareti yapınca, duruma İsrailli güvenlik görevlileri müdahale etti ve atkılara el konuldu.
İSRAİLLİ RAFAELİ SUNDU
Yarışmanın sunuculuğunu, İsrailli top model Bar Refaeli yaptı. Yarışmayı geçen sene kazanan İsrailli sanatçı Netta Barzilai’yle Refaeli, dünyaya bu pozu verdi.
HOLLANDALILAR BİRİNCİ OLDU
Tel Aviv’deki Eurovision Şarkı Yarışması’nın bu yılki galibi, ‘Arcade’ isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan Duncan Laurence oldu. Laurence’in 492 puanla kazandığı yarışmada İtalya ikinci, Rusya üçüncü olurken ev sahibi İsrail ise 23. oldu.
SAN MARİNOLU SERHAT 20’NCİ
Şarkı yarışmasında San Marino’yu, Türkiye kökenli Serhat Hacıpaşalıoğlu temsil etti. Doğma büyüme İstanbullu 54 yaşındaki sanatçı, sözü ve müziği kendisine ait ‘Say Na Na Na’ isimli şarkısıyla 20’nci oldu.
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