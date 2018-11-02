Et çürüten uyuşturucu tehlikesi yayılıyor
Et çürüten uyuşturucu olarak bilinen Krokodil, dünya genelinde hızla yayılıyor.
Rusya ve Ukrayna'da ortaya çıkan ve dünyanın en ölümcül uyuşturucu türü olarak tanımlanan Krokodil bugüne kadar yüzlerce kişinin ölümüne sebep oldu.
Öldürücü uyuşturucunun Avrupa'da da yayılmaya başladığı rapor edildi.
Bilimsel adı dezomorfin olan Krokodil'in eroinden 10 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.
Bedenine Krokodil enjekte eden kişilerin vücudu çürümeye başlıyor ve bir süre sonra ölüm kaçınılmaz oluyor. Ölüm süreci iki yılı bulabiliyor ve bu sürede kişinin bedeninde korkunç deformasyonlar ortaya çıkıyor.
Özellikle 2000'li yılların başında Doğu Bloku ülkelerinde yaygın olarak kullanılan bu uyuşturucu türü ucuz olması sebebiyle kolayca erişilebiliyor.
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