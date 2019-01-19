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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Eskort Anastasiya Moskova’da tutuklandı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Eskort Anastasiya Moskova’da tutuklandı

Donald Trump’ın seçildiği 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahale etmiş olabileceğine dair elinde ses kaydı olduğunu iddia eden Belaruslu eskort Anastasiya Vaşukeviç (28), Tayland’dan sınırdışı edilmesinin ardından önceki gün Moskova’da tutuklandı.

Vaşukeviç, Rusya’da ‘Nastya Ribka’ yani ‘Balıkçık Nastya’ lakabıyla da biliniyor. Rusya’nın muhalif lideri Aleksey Navalni, 2018 Şubat ayında Anastasiya’nın 2016’da yazdığı ‘Milyarder nasıl baştan çıkarılır’ kitabını incelemiş ve genç kadının Rusya’nın alüminyum kralı Oleg Deripaska ile Başbakan Yardımcısı Sergey Prihodko ile de birlikte olduğunu öne sürmüştü. Navalni’ye göre işadamı, Prihodko’ya eskortu rüşvet olarak sunmuştu. Yaklaşık bir yıl önce Vaşukeviç’in ‘seks eğitmeni’ “Lesli” lakaplı Aleksander Kirilov ile Tayland’a kaçmasıyla skandal biraz durulmuştu.

‘SES KAYDI’ İDDİASI

Genç kadın ve Lesli, Tayland’da vizesiz ve izinsiz çalışmakla suçlanıp tutuklanmıştı. ABD yönetimine çağrıda bulunan eskort, “Bizi himayenize alırsanız Rusya’nın ABD’deki 2016 seçimlerini nasıl etkilediğini anlatırım. Elimde Rusya üst yönetiminden birlikte olduğum kişilerden öğrendiğin değerli bilgiler var” demişti. Vaşukeviç, elinde 16 saatlik bir ses kaydı olduğunu iddia etmişti. Eskort, Deripaska ile kısa bir ilişki yaşadığı dönemde fotoğraf ve ses kaydı aldığını belirtmişti. Deripaska, Trump’ın bir ara seçim kampanyasını da yürüten Paul Manafort’un eski iş ortaklarından. Tayland’dan Belarus’un başkenti Minsk’e gitmeye çalışan eskort, önceki gün Moskova’nın Şeremetyevo Havalimanı’nda yanındaki üç kişiyle birlikte fuhuş suçlamasıyla tutuklandı. Söz konusu dört kişinin altı yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.01.2019) -2
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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