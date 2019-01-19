Eskort Anastasiya Moskova’da tutuklandı
Donald Trump’ın seçildiği 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahale etmiş olabileceğine dair elinde ses kaydı olduğunu iddia eden Belaruslu eskort Anastasiya Vaşukeviç (28), Tayland’dan sınırdışı edilmesinin ardından önceki gün Moskova’da tutuklandı.
Vaşukeviç, Rusya’da ‘Nastya Ribka’ yani ‘Balıkçık Nastya’ lakabıyla da biliniyor. Rusya’nın muhalif lideri Aleksey Navalni, 2018 Şubat ayında Anastasiya’nın 2016’da yazdığı ‘Milyarder nasıl baştan çıkarılır’ kitabını incelemiş ve genç kadının Rusya’nın alüminyum kralı Oleg Deripaska ile Başbakan Yardımcısı Sergey Prihodko ile de birlikte olduğunu öne sürmüştü. Navalni’ye göre işadamı, Prihodko’ya eskortu rüşvet olarak sunmuştu. Yaklaşık bir yıl önce Vaşukeviç’in ‘seks eğitmeni’ “Lesli” lakaplı Aleksander Kirilov ile Tayland’a kaçmasıyla skandal biraz durulmuştu.
‘SES KAYDI’ İDDİASI
Genç kadın ve Lesli, Tayland’da vizesiz ve izinsiz çalışmakla suçlanıp tutuklanmıştı. ABD yönetimine çağrıda bulunan eskort, “Bizi himayenize alırsanız Rusya’nın ABD’deki 2016 seçimlerini nasıl etkilediğini anlatırım. Elimde Rusya üst yönetiminden birlikte olduğum kişilerden öğrendiğin değerli bilgiler var” demişti. Vaşukeviç, elinde 16 saatlik bir ses kaydı olduğunu iddia etmişti. Eskort, Deripaska ile kısa bir ilişki yaşadığı dönemde fotoğraf ve ses kaydı aldığını belirtmişti. Deripaska, Trump’ın bir ara seçim kampanyasını da yürüten Paul Manafort’un eski iş ortaklarından. Tayland’dan Belarus’un başkenti Minsk’e gitmeye çalışan eskort, önceki gün Moskova’nın Şeremetyevo Havalimanı’nda yanındaki üç kişiyle birlikte fuhuş suçlamasıyla tutuklandı. Söz konusu dört kişinin altı yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.
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