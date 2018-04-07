Eski Güney Kore Devlet Başkanı’na 24 yıl hapis
Güney Kore’de yolsuzluk ve yetkilerini kötüye kullanmaktan suçlu bulunan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye’ye 24 yıl hapis cezası verildi.
Seul Merkez Bölge Mahkemesi’nde görülen ve canlı yayınlanan duruşmada hâkimler, Park’ı yolsuzluk, rüşvet, görevi kötüye kullanmak ve zimmetine para geçirmekten suçlu bularak 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Park’ın görevinden azledilmesine yol açan skandal, yakın dostu Choi Soon-sil’in, resmi görevi bulunmamasına rağmen devlet işlerine müdahil olduğunun, Park ile ilişkisini kullanarak iş adamlarını bazı vakıflara bağış yapmaya zorladığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.
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