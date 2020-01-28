Eski danışman Trump'ı zora soktu

Kitaba ilişkin detaylar Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde, “Bolton’ın kitabına göre Trump, Ukrayna yardımını, yapılmasını istediği soruşturmalara bağladı” başlığıyla yer aldı. Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın mart ayında piyasaya çıkması beklenen “Olayın Olduğu Yer” (The Room Where It Happened) adlı kitabının kopyasına ulaşan NYT gazetesi, Ukrayna konusunda önemli bir iddia ortaya attı. Buna göre Bolton, geçen ağustos ayında Trump’ın kendisine, “Ukraynalı yetkililer, Biden ailesine yönelik soruşturmaları başlatana kadar bu ülkeye askeri yardımı dondurmak istediğini” söylediğini iddia etti. Bolton, 10 Eylül 2019’da görevinden ayrılmıştı. Başkan Trump ise, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Bolton ile bu konu hakkında hiç konuşmadığını söyledi.

‘TANIK OLARAK DİNLENSİN’

Birçok Demokrat senatör ve vekil iddianın çok önemli olduğunu ve Senato'daki yargılamayı etkileyebileceğini savunurken Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Twitter hesabından, “Bu durum açık bir şekilde Anayasa’nın örtbas edilmesidir” mesajını paylaştı. Senato’daki Demokratların Azınlık Lideri Chuck Schumer da diğer Demokrat senatörler gibi, iddianın sahibi Bolton’ın Senato'da tanık olarak dinlenmesi gerektiğini savundu. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, 24 Eylül 2019’da “ABD’nin ulusal güvenliğine zarar verdiği” ve “Başkanlık yeminine ihanet ettiği” gerekçesiyle Trump’a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.