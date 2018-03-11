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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
11.03.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Eski ajandan dikkat çeken paylaşım

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Eski ajandan dikkat çeken paylaşım

İngiltere'de Rusya adına casusluk yaparken yakalanan ve daha sonra değiş-tokuşla Rusya'ya gitmesine izin verilen eski Rus ajan Anna Chapman, İngiltere'nin Salisbury kentinde kızıyla birlikte zehirli bir maddeye maruz kalan Sergey Skripal için 'hain' dedi.

Ajanlık yapmayı bırakıp artık model ve tv sunucusu olarak çalışan Anna Chapman, İngiltere'de yakalandığı dönemde güzelliğiyle basına konu olmuştu.

Eski ajandan dikkat çeken paylaşım

Chapman, Instagram hesabından Skripal olayında Rusya’nın suçlu gösterilmesine tepki gösterdi ve Skripal’ın Putin tarafından affedildiğini ifade etti. Instagram hesabından açıklama yapan Chapman, bu tür olaylarda eylemden kimin faydalandığına bakılması gerektiğini ifade etti. Chapman, Skripal'ın hain olduğunu da ifade etti.

Eski ajandan dikkat çeken paylaşım

Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı tavrını eleştiren Anna Chapman, "Batı, Rusya'yı suçlamak için kanıta ihtiyaç duyar mı?" ifadelerini kullandı.

Eski ajandan dikkat çeken paylaşım
Anna Chapman, Rusya'ya dönünce orduya katılımı teşvik için hazırlanan videolarda yer aldı.

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