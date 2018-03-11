Eski ajandan dikkat çeken paylaşım
İngiltere'de Rusya adına casusluk yaparken yakalanan ve daha sonra değiş-tokuşla Rusya'ya gitmesine izin verilen eski Rus ajan Anna Chapman, İngiltere'nin Salisbury kentinde kızıyla birlikte zehirli bir maddeye maruz kalan Sergey Skripal için 'hain' dedi.
Ajanlık yapmayı bırakıp artık model ve tv sunucusu olarak çalışan Anna Chapman, İngiltere'de yakalandığı dönemde güzelliğiyle basına konu olmuştu.
Chapman, Instagram hesabından Skripal olayında Rusya’nın suçlu gösterilmesine tepki gösterdi ve Skripal’ın Putin tarafından affedildiğini ifade etti. Instagram hesabından açıklama yapan Chapman, bu tür olaylarda eylemden kimin faydalandığına bakılması gerektiğini ifade etti. Chapman, Skripal'ın hain olduğunu da ifade etti.
Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı tavrını eleştiren Anna Chapman, "Batı, Rusya'yı suçlamak için kanıta ihtiyaç duyar mı?" ifadelerini kullandı.
Anna Chapman, Rusya'ya dönünce orduya katılımı teşvik için hazırlanan videolarda yer aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle