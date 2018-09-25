Esad’dan İdlib’e 400 DEAŞ’lı
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejiminin terör örgütü DEAŞ ile anlaşarak 400 DEAŞ’lı teröristi otobüslerle İdlib’e gönderdiğini öne sürdü.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye rejiminin terör örgütü DEAŞ ile vardığı ‘takas anlaşması’ sonucunda 400 DEAŞ’lı teröristi ülkenin doğusundaki Deyrizor kırsalından İdlib’e getirdiğini duyurdu. Gözlemevi, DEAŞ’ın buna karşılık olarak elindeki Dürzi kökenli yaklaşık 30 esiri rejime teslim etmesinin söz konusu olduğunu belirtti. İdlib’e getirilen teröristlerin Suriye’nin Irak sınırında, rejim ile DEAŞ arasında çatışmaların yaşandığı Elbu Kemal kasabasından tahliye edildiği ifade edildi. Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman, söz konusu DEAŞ’lıların İdlib’de radikal örgütlerin kontrol ettiği alanların yakınlarına bırakıldığını ancak söz konusu bölgelere giriş yapıp yapmadıklarının henüz teyit edilmediğini söyledi.
Gözlemevi, resmi kaynaklar tarafından henüz doğrulanmayan olay hakkında çeşitli ihtimalleri gündeme getirdi. Buna göre, 400 teröristi İdlib’e göndermesinin karşılığında, rejim 30 Dürzi esirin serbest bırakılmasının yanı sıra, Şam kırsalındaki Talul el Safa kasabasının kontrolünün kendisine teslim edilmesi sözünü almış olabilir.
SALDIRIYI ÖNLEME AMAÇLI MI?
Rejimin DEAŞ ile anlaşma yoluyla Elbu Kemal kasabasına yönelik muhtemel bir DEAŞ saldırısının önüne geçmeyi planladığı iddialar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın Soçi kentinde İdlib’de 15-20 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturulması konusunda anlaşmıştı. 17 Eylül’de varılan anlaşmaya göre, 15 Ekim’e kadar tampon bölge içindeki ağır silahların ve radikal grupların çekilmesi gerekiyor.
İDLİBLİLERE RUS YARDIMI
Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatının ardından dün İdlib’in güneyindeki Ebu Duhur kontrol noktasından rejim tarafına geçen sivillere bu bölgede konuşlu Rus askerleri insani yardımda bulundu. Ayrıca ihtiyaç sahibi sivillere sağlık hizmeti ve ilaç imkânı da tanındı.
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