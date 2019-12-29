Esad saldırılara yeniden başladı

SURİYE’de muhaliflerin kontrolündeki İdlib’in güneyinde 15 Aralık’tan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılarını bir günlüğüne durduran Esad’a bağlı rejim birlikleri önceki geceden itibaren yeniden muhalif güçleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almaya başladı. Yerel kaynaklar, günlerdir karadan ve havadan yapılan bombardıman nedeniyle halkın büyük bir kesiminin terk etmesi sonucu “hayalet kente” dönen Maaarat El Numan’a 4 kilometre kadar uzakta mevzilenen rejim birlikleri cumayı cumartesiye bağlayan gece füze, top ve havanlarla ilçeyi yeniden vurmaya başladı.

Rejimin bu saldırıyla ilçede kalan az sayıda sivil ile muhalif gücü bölgeyi terk etmeye zorladığı, boş evleri vurarak bir daha geri dönüşü önlemeyi hedeflediği bildirildi. Rusya ve rejim güçlerinin iki haftadır devam eden yoğun saldırıları sonucu 264 bin kişi Türkiye sınırına göç etti. Rejim güçlerinin hafta başında büyük kesimini ele geçirdiği İdlib’in güneyindeki Surman’da tam kontrolü sağladığı bildirildi. Bu köyde bulunan TSK’ya ait 8 numaralı gözlem noktası da rejim güçlerince çevrelenmişti. Ancak gözlem noktasına giden ikmal yollarının açık olduğu bildirildi.