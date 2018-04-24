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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriDünya Ermenistan’daki gerilime 'sözde soykırım' molası
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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
24.04.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

Ermenistan’daki gerilime 'sözde soykırım' molası

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Ermenistan’daki gerilime 'sözde soykırım' molası

Ermenistan’da muhalefetin sokak gösterileriyle istifa ettirdiği Serj Sarkisyan hükümeti yerine ülkenin bundan sonra kimler tarafından yönetileceği soru işaretlerini korurken, eski yöneticilerle zafer kazanan muhalefet 24 Nisan sözde soykırım merasimleri yüzünden 'kavgaya' bir günlük mola verdi.

Muhalefet lideri Nikol Paşinyan 24 Nisan vesilesiyle taraftarlarına bugün ne yapacakları direktifleri vererek, “Bugün 24 Nisan. 1915 yılında hayatını kaybedenlerin önünde saygı duruşunda bulunmamız gerek. Bu vesileyle Erivan’da sadece 15:00 civarında soykırım anıtı Tsisernakabert yürüyüşümüz olacak. Olan üstü bir gelişme yaşanmaz ise akşama şehir merkezinde mitin organize etmeyeceğiz. 24 Nisan tarihinde kavgadan uzak geçecek. Çarşamba günü Serj Sarkisyan sonrası yeni yönetimi belirleme görüşmeleri başlayacak. Halkın sokakta kazandığı zaferin yönetime yansımasını görmemiz gerekiyor” dedi.

Diğer taraftan muhalefetle anıtta bir araya gelmemek için Serj Sarkisyan dönemi bürokrat takımı sabah saatlerinde sözde soykırım anıtına ziyaret gerçekleştirdi. Dün istifasını sunana Başbakan Serj Sarkisyan resmi heyette yer almadığı dikkat çekerken, seremoniye Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan görevini yürüten Karen Karapetyan, meclis Başkanı Ara Babloyan, Ermeni Gregoryen kilisesi Patriği II-Garigen ve İşgal altındaki Karabağ Başkanı Bako Saakyan katıldı.

Ermenistan’daki iç çalkantılar sadece 23 Nisan gecesi aşırı milliyetçi Taşkan partisinin her yıl organize ettiği sözde soykırım “meşale yürüyüşünü” iptal ettirdi. Böylece yıllardan sonra ilk defa Erivan meydanında Türkiye bayrağı yakılmamış oldu.

 

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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