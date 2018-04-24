Ermenistan’daki gerilime 'sözde soykırım' molası
Ermenistan’da muhalefetin sokak gösterileriyle istifa ettirdiği Serj Sarkisyan hükümeti yerine ülkenin bundan sonra kimler tarafından yönetileceği soru işaretlerini korurken, eski yöneticilerle zafer kazanan muhalefet 24 Nisan sözde soykırım merasimleri yüzünden 'kavgaya' bir günlük mola verdi.
Muhalefet lideri Nikol Paşinyan 24 Nisan vesilesiyle taraftarlarına bugün ne yapacakları direktifleri vererek, “Bugün 24 Nisan. 1915 yılında hayatını kaybedenlerin önünde saygı duruşunda bulunmamız gerek. Bu vesileyle Erivan’da sadece 15:00 civarında soykırım anıtı Tsisernakabert yürüyüşümüz olacak. Olan üstü bir gelişme yaşanmaz ise akşama şehir merkezinde mitin organize etmeyeceğiz. 24 Nisan tarihinde kavgadan uzak geçecek. Çarşamba günü Serj Sarkisyan sonrası yeni yönetimi belirleme görüşmeleri başlayacak. Halkın sokakta kazandığı zaferin yönetime yansımasını görmemiz gerekiyor” dedi.
Diğer taraftan muhalefetle anıtta bir araya gelmemek için Serj Sarkisyan dönemi bürokrat takımı sabah saatlerinde sözde soykırım anıtına ziyaret gerçekleştirdi. Dün istifasını sunana Başbakan Serj Sarkisyan resmi heyette yer almadığı dikkat çekerken, seremoniye Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan görevini yürüten Karen Karapetyan, meclis Başkanı Ara Babloyan, Ermeni Gregoryen kilisesi Patriği II-Garigen ve İşgal altındaki Karabağ Başkanı Bako Saakyan katıldı.
Ermenistan’daki iç çalkantılar sadece 23 Nisan gecesi aşırı milliyetçi Taşkan partisinin her yıl organize ettiği sözde soykırım “meşale yürüyüşünü” iptal ettirdi. Böylece yıllardan sonra ilk defa Erivan meydanında Türkiye bayrağı yakılmamış oldu.
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