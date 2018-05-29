Ermenistan’da ‘Türk köpekbalığı’ krizi
Ermenistan, geçen pazar “Türk casus köpekbalığı” olayıyla çalkalandı.
Türkiye sınırına yakın bölgede köpekbalığı şeklindeki bir balon bulan yerel halk Erivan’ı ayağa kaldırdı.
Olay Ermenistan’daki Yeni Amasya köyünde yaşandı. Balonun yere çakıldığını gören köylüler uçan cismi bulduğunda üzerinde kamera monte edildiğini fark etti.
Köyün muhtarı, uçan balonun Türkiye’den bırakılan ve gizli çekim yapan casus hava aracı olduğunu düşünerek Erivan’daki Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’ni aradı.
Yeni Amasya köyüne gelen polis ve güvenlik servisi elemanları kameralı köpekbalığı balonunu incelemek için apar topar başkent Erivan’a götürdü.
Balonun Çin malı oyuncaklardan biri olduğu tespit edildi.
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