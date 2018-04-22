Ermenistan muhalefeti sokaklarda... Sarkisyan kendini Karabağ ile savundu
ERMENİSTAN’da cumhurbaşkanlığı görevi sona eren sonrasında başbakanlığa seçilen Serj Sarkisyan’a (63) yönelik protestolar ikinci haftasına girerken eylemlerin başını çeken ‘Elk’ Partisi’nin lideri Nikol Paşinyan, Sarkisyan’ın ‘diyalog’ önerisini reddederek ‘Sadece yönetimden ayrılma şartlarını görüşmeyi müzakere edeceklerini’ söyledi.
Sarkisyan’ın yerine cumhurbaşkanı seçilen Armen Sarkisyan ise dün akşam ilk kez Paşinyan ile Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı mitingine katıldı. Armen Sarkisyan, “Diyalog başlatmak için geldim. Muhalefet İle diyalog başlatılacağına inanmak istiyorum” dedi.
‘MİLLİ DAVA’ SAVI
Gerilimin baş aktörü eski Cumhurbaşkanı ve yeni Başbakan Serj Sarkisyan da 4 gündür süren sessizliğini bozdu. “İstifa et” çağrılarına karşı çıkan Sarkisyan, “Çok isteyerek Başbakan olmadım. Durum bunu gerektirdiği için devam kararı aldım. Ermenistan son derece karmaşık jeopolitik değişimlerin yaşandığı bölgenin ortasında yer alıyor. Başta Karabağ olmak üzere birçok hayati konu çözüm bekliyor. Karabağ meselesine çözüm bulduğumuzda, ertesi gün Başbakanlık görevimi başkalarına bırakmaya hazırım” dedi. Sarkisyan’ın ülkedeki iç siyasi krizle ilgili bu açıklaması, ‘milli dava” savunması’ olarak yorumlandı.
Paşinyan, Erivan ve diğer kentlerde süren Sarkisyan karşıtı eylemleri ‘kadife devrim’ olarak niteliyor.
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