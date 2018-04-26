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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
26.04.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

Ermeni isyancılar sokağa geri döndü

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Ermeni isyancılar sokağa geri döndü

Ermenistan’da organize ettiği sokak gösterileriyle Başbakan Serj Sarkisyan’ın istifasını sağlayan muhalefet lideri Nikol Paşinyan, iktidarın devrinde ilerleme olmadığı gerekçesiyle destekçilerini yine sokaklara döktü.

ERMENİSTAN’da iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra geçen hafta kendisini başbakanlığa seçtiren Serj Sarkisyan’ı (63) istifa ettiren sokak gösterileri, bir günlük aranın ardından dün yine başladı. İsyanın lideri Nikol Paşinyan, taraftarlarına ‘sokaklara dönün’ çağrısı yapınca binlerce kişi yine meydanları doldurdu. İktidardaki Cumhuriyetçi Parti’nin Sarkisyan’ı feda ederek iktidarda kalma planları yaptığını ifade eden Paşinyan, geçici olarak başbakanlık görevine atanan Cumhuriyetçi Partili Karen Karapetyan’ı hedef alan açıklamalar yaptı. Paşinyan “Onlar (Cumhuriyetçi Parti) halkın meydanlarda kazandığı zaferin gereğini yerine getirmek istemiyor. Başbakanlık görevini geçici olarak yürütmekte olan Karapetyan kritik görüşmeye gelmedi. Halkı itaatsizlik protestolarını yenilemeye çağırıyorum” dedi. Paşinyan’ın bu çağrısı üzerine genelde gençlerden oluşan kalabalık Erivan sokaklarını tekrar bloke etmeye başladı.

Erivan’da güvenlik önlemleri arttırılırken göstericiler çatışma çıkabileceği uyarısında bulundu. Eylemlere katılan siyasi yorumcu Stepan Grigoryan, halihazırdaki sistemi ‘yoz’ diye niteleyerek “Kafası kesildi, ancak bedeni olan Cumhuriyetçi Parti duruyor” dedi.

TAŞNAKLAR ÇEKİLDİ
Öte yandan, Meclis’te iktidar ortağı Taşnaksutyun, koalisyon hükümetinden resmen ayrıldığını duyurdu. Partiden yapılan açıklamada, “parlamentonun halkın güveneceği bir başbakan seçmesi ve akabinde erken seçime gidilmesi gerektiği” ifade edildi.

BİLGİ NOTU
Eylemlerde artan yoksulluk ve işsizliğin önemli rol oynadığı belirtiliyor. Dünya Bankası’na göre Serj Sarkisyan’ın ilk iktidara geldiği 2008 yılından bu yana yoksulluk yüzde 2 artarak yüzde 30’ları buldu. İşsizlik ise 2017’de yüzde 18 olarak kaydedildi.

BAŞBAKAN SOKAKTA SEÇİLMEZ
Geçici Başbakan Karen Karapetyan ise muhalefet lideri Paşinyan’ın dün için planlanan görüşme gündemini son anda değiştirdiğini öne sürerek, “Muhalefet bize sadece kendi şartlarını dikte etmek istiyor. Görüşmelere yönetimden kimin katılacağını onlar belirlemek istiyor. Ele almak istedikleri gündem ise sadece yönetimin onlara nasıl devredilmesi gerektiği maddelerini içeriyor. Buna görüşme değil, şantaj demek daha doğru olduğu için görüşme gerçekleşmemiştir. Sonra başbakanın sokakta seçildiği nerede görünmüş” diye konuştu.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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