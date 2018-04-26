Ermeni isyancılar sokağa geri döndü
Ermenistan’da organize ettiği sokak gösterileriyle Başbakan Serj Sarkisyan’ın istifasını sağlayan muhalefet lideri Nikol Paşinyan, iktidarın devrinde ilerleme olmadığı gerekçesiyle destekçilerini yine sokaklara döktü.
ERMENİSTAN’da iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra geçen hafta kendisini başbakanlığa seçtiren Serj Sarkisyan’ı (63) istifa ettiren sokak gösterileri, bir günlük aranın ardından dün yine başladı. İsyanın lideri Nikol Paşinyan, taraftarlarına ‘sokaklara dönün’ çağrısı yapınca binlerce kişi yine meydanları doldurdu. İktidardaki Cumhuriyetçi Parti’nin Sarkisyan’ı feda ederek iktidarda kalma planları yaptığını ifade eden Paşinyan, geçici olarak başbakanlık görevine atanan Cumhuriyetçi Partili Karen Karapetyan’ı hedef alan açıklamalar yaptı. Paşinyan “Onlar (Cumhuriyetçi Parti) halkın meydanlarda kazandığı zaferin gereğini yerine getirmek istemiyor. Başbakanlık görevini geçici olarak yürütmekte olan Karapetyan kritik görüşmeye gelmedi. Halkı itaatsizlik protestolarını yenilemeye çağırıyorum” dedi. Paşinyan’ın bu çağrısı üzerine genelde gençlerden oluşan kalabalık Erivan sokaklarını tekrar bloke etmeye başladı.
Erivan’da güvenlik önlemleri arttırılırken göstericiler çatışma çıkabileceği uyarısında bulundu. Eylemlere katılan siyasi yorumcu Stepan Grigoryan, halihazırdaki sistemi ‘yoz’ diye niteleyerek “Kafası kesildi, ancak bedeni olan Cumhuriyetçi Parti duruyor” dedi.
TAŞNAKLAR ÇEKİLDİ
Öte yandan, Meclis’te iktidar ortağı Taşnaksutyun, koalisyon hükümetinden resmen ayrıldığını duyurdu. Partiden yapılan açıklamada, “parlamentonun halkın güveneceği bir başbakan seçmesi ve akabinde erken seçime gidilmesi gerektiği” ifade edildi.
BİLGİ NOTU
Eylemlerde artan yoksulluk ve işsizliğin önemli rol oynadığı belirtiliyor. Dünya Bankası’na göre Serj Sarkisyan’ın ilk iktidara geldiği 2008 yılından bu yana yoksulluk yüzde 2 artarak yüzde 30’ları buldu. İşsizlik ise 2017’de yüzde 18 olarak kaydedildi.
BAŞBAKAN SOKAKTA SEÇİLMEZ
Geçici Başbakan Karen Karapetyan ise muhalefet lideri Paşinyan’ın dün için planlanan görüşme gündemini son anda değiştirdiğini öne sürerek, “Muhalefet bize sadece kendi şartlarını dikte etmek istiyor. Görüşmelere yönetimden kimin katılacağını onlar belirlemek istiyor. Ele almak istedikleri gündem ise sadece yönetimin onlara nasıl devredilmesi gerektiği maddelerini içeriyor. Buna görüşme değil, şantaj demek daha doğru olduğu için görüşme gerçekleşmemiştir. Sonra başbakanın sokakta seçildiği nerede görünmüş” diye konuştu.
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