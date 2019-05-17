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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: Sue Montgomery
17.05.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Erkekler mi yoksa kadınlar mı çok konuşuyor: Kaşkol grafiği yöntemi

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Erkekler mi yoksa kadınlar mı çok konuşuyor: Kaşkol grafiği yöntemi

Kanadalı belediye meclis üyesi Sue Montgomery, erkeklerin kadınlardan daha çok konuştuğunu kanıtlamak için 'kaşkol grafiği' yaptı

Kanada'nın Montreal kentinde bir kadın belediye meclis üyesi, hem konuşulanlara daha fazla odaklanabilmek hem de erkeklerin kadınlardan daha çok konuştuğunu kanıtlamak için oturumlarda kırmızı ve yeşil renklerde kaşkol örmeye başladı.

Sue Montgomery, erkekler konuşurken kırmızı, kadınlar konuşurken de yeşil ip kullanıyor.

Montreal Gazette'e göre ilk oturumda Montgomery 38 santim kaşkol ördü. Koşkolun yüzde 80'i kırmızı.

KAŞKOLU AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARACAK

Montgomery, Noel'e kadar kaşkolunu örmeye devam edecek. Her ay Twitter'da kaşkolun fotoğrafını paylaşacak olan Montgomery, örgüsünü daha sonra açık artırmayla satacağını ve gelirini kadınlara yardım kuruluşuna bağışlayacağını söyledi.

Aynı zamanda Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grace ilçesinin belediye başkanı olan Mongomery, örgü yapmayı Almanya'da öğrenciyken öğrendiğini, bir şeyler örmenin konsantrasyonunu artırdığını, konuşulanları daha iyi anlayabildiğini söylüyor.

Erkekler mi yoksa kadınlar mı çok konuşuyor: Kaşkol grafiği yöntemi

Montgomery, Montreal Belediyesi'nin son aylık oturumuna şişleri ve kırmızı yeşil yumaklarıyla geldi.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Montgomery, "Konuşmalar Fransızca yapılıyor. Fransızca ana dilim değil. Bu yüzden daha fazla konsantre olmam gerekiyor" dedi.

Bir kadının treni her gecikince örgü ördüğü haberinden ilham aldığını söyleyen Montgomery, "Ben de erkekler konuşmaya başlayınca örmeye karar verdim. Erkekler çok uzun konuşuyor. Kadınlarsa söyleyeceklerini verilen süre içinde toparlıyor" diye konuştu.

Montgomery'nin Twitter'da kaşkolun fotoğrafını paylaştığı mesajı 21 binden daha fazla kez beğenildi.

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