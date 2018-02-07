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    Erdal Şef Nusret'e özendi... Restoran karıştı

    Evren KASIRGA/MOSKOVA, (DHA)
    07.02.2018 - 14:09 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir et lokantasında Erdal Şef’in, müşterilerin arasında eti pişirmek için yaptığı ateş şovu, yangın sensörlerinin çalışmasına neden oldu. Masalarında etlerini yiyen müşteriler, üzerlerine basınçlı su gelmesiyle telaşla kaçıştı.

    MOSKOVA’daki bir et restoranında, çoğu Rus ve Brezilyalı iş insanı, 4 Şubat’ta saat 15.20’de keyifle yemeklerini yerken Erdal Şef, masaların arasına koyduğu servis sehpasında ateşle et pişirme şovu yaptı.

    Bazı müşteriler de bu şovu cep telefonuyla kaydetti. Özenle tabağa yerleştirdiği etleri, ızgaraya koymadan önce ateşi harlatan Erdal Şef, alevlerin bir metreyi geçmesi üzerine zor anlar yaşadı. Şefin yangın sensörlerinin altında yaptığı alevli şov sensörleri çalıştırınca önce onun bulunduğu bölgede daha sonra da restoranın genelinde bir panik havası yaşandı.

    Erdal Şef Nusrete özendi... Restoran karıştı

    Sensörler devreye girince müşterilerin üzerine tavandan basınçlı su fışkırmaya başladı. Masalar, tabaklar, müşterilerin kıyafetleri sırılsıklam oldu. Kimileri  hızla restoranı terk ederken kimileri de bu anları cep telefonu kameralarıyla çekti. Müşterilerin yüzünden isin etkisiyle siyah suların aktığı görüldü.

    Erdal Şef,  bir müşterisinin doğum günü nedeniyle kendisinden özel bir şov istediğini belirterek, "Ona unutamayacağı bir doğum günü yaşattım. 10 bin dolar hesap ödedi, 750 dolar da bahşiş aldım" dedi.

    Etiketler: Rusya , Moskova , et lokantası
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