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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
23.11.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

"Epstein'ın cezaevindeki intiharı bir çuvallamalar silsilesi"

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"Epstein'ın cezaevindeki intiharı bir çuvallamalar silsilesi"

ABD Adalet Bakanı William Barr, pedofili suçundan sabıkalı Jeffrey Epstein'ın cezaevindeki ölümü için "çuvallamalar silsilesi" ifadesini kullandı.

Associated Press'e röportaj veren Barr, Epstein'in intiharını yapılan hatalar zincirine bağladı.

Adalet Bakanı Barr, cezaevinin güvenlik kamerası kayıtlarını bizzat izlediğini de söyledi.

Bu görüntülerden, Epstein'in hücresinin bulunduğu yere olay gecesi kimsenin girmediğinin anlaşıldığını da kaydetti.

Barr, intiharın şüpheli bulunması ile ilgili senaryoları da olayın, "çuvallamalar silsilesine" dönmesi nedeniyle anlayışla karşıladığını söyledi.

Jeffrey Epstein'in intiharı ile ilgili olarak, ondan sorumlu olan iki cezaevi gardiyanı suçlanıyor.

İKİ GARDİYAN UYUMAKLA SUÇLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da bir dönem arkadaşlık yaptığı Epstein, yaşları 14'e kadar düşen kızları cinsel ilişkiye zorlamak ve geniş çaplı bir fuhuş şebekesi kurmakla suçlanıyordu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Epstein, 10 Ağustos'ta New York'ta tutulduğu cezaevinde ölü bulundu, daha sonra Epstein'ın intihar ettiği açıklandı.

Epstein intiharından önce de benzer bir girişimde bulunmuş ve intihar gözetimi altına alınmıştı.

İntiharından bir hafta önce de gözetimden çıkarılmış, dahası aynı hücreyi paylaştığı bir kişi de intiharından bir gün önce başka bir tesise transfer edilmişti.

Geçen hafta intihar soruşturması kapsamında iki gardiyan, mesai sırasında uyudukları ve internette gezindikleri gerekçesiyle suçlandı.

Tova Noel ve Michael Thoma isimli gardiyanların 30 dakikada bir Epstein'i kontrol etmeleri gerektiği belirtiliyor.

İddianameye göre, gardiyanlar saat 03:00 ve 05:00 arasında bu rutin kontrol görevini yerine getirmedi.

Pedofili suçundan sabıkalı Jeffrey Epstein'in kendini asarak intihar ettiği açıklandı.

'OLAN TAM ANLAMIYLA BİR ÇUVALLAMAYDI'

Adalet Bakanı Barr, soruşturma ile ilgili olarak "Neden hücre arkadaşının yanından alındığını da inceliyoruz. Bana kalırsa olan tam anlamıyla bir çuvallamaydı" dedi.

Bakan Barr, New Yorklu savcıların Epstein dosyasını soruşturmaya devam ettiğini ve "somut ilerlemeler" olduğunu da söyledi.

Epstein'in yaklaşık 577 milyon dolarlık servetinin vasileri, kurbanlarla olan davaların anlaşmayla sonlandırılması için bir tazminat fonu oluşturmak için mahkemeden onay bekliyor.

Bu arada BBC'ye verdiği röportajdan sonra Prens Andrew'un Epstein hakkında devam eden FBI soruşturmasında ifade vermesi çağrıları da arttı.

Emily Maitlis'in yargı önüne çıkıp çıkmayacağı sorusuna Prens Andrew, "yasal tavsiyeler doğrultusunda hareket edeceği" cevabını vermişti.

Epstein'ın kurbanlarından Virginia Giuffre, 17 yaşında olduğu 2001 yılında, daha sonra 2002 yılında New York'ta, Londra'da ve Epstein'ın ABD Virjin Adaları'ndaki özel mülkünde Prens Andrew'la cinsel ilişkiye zorlandığını söyledi.

Kraliyet mensubu olarak diplomatik dokunulmazlığa sahip olan Prens Andrew, bu iddiaları reddediyor.

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