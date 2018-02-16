DİTİB Merkez Camisi’nin avlusunda toplanan Türkiye kökenlilere hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, şöyle dedi: “Sizler bu ülkede yaşıyor, maişetinizi burada temin ediyorsunuz. Bu ülkenin gelişmesi ve ekonomisine çok emek verdiniz, katkı sağladınız. Sizlerden çok önemli talebim, ricam; bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asimile olmayın. Onların değerleri onlara, bizim değerlerimiz bize ait.”

Almanya ile ilişkilerde son zamanlarda yaşanan sıkıntıların yavaş yavaş aşılmaya başladığını belirten Yıldırım, “Uzaktayız ama gözümüz kulağımız burada, sizlerde. Biz beraberiz. Türkiye büyük bir mücadele veriyor, teröre karşı. Bu mücadeleyi verirken ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliğini de muhafaza etmekteyiz” diye konuştu.

Bir vatandaş Başbakan Yıldırım, “Sayın başbakanım, biz sizleri daha iyi camilerde ağırlamak isteriz. Bizi bu arka avlu camilerinden kurtarın” dedi.

Cemaatten bir kişi de Hürriyet’e, aile birleşiminde Almanca şartının kaldırılması için Türkiye’nin girişimlerde bulunmasını istedi. Vatandaşlar ayrıca Almanya ile ilişkilerin düzelmesini arzu ettiklerini vurguladı.